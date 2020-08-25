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Протестующие в Минске устроили перформанс с тысячами фонариков: впечатляющее видео
В Беларуси тысячи людей снова вышли на митинг протеста. Для оппозиции сегодняшняя дата наполнена глубоким смыслом: 29 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси, а потому 25 августа воспринимают как неофициальный День Независимости.
В Минске точкой сбора протестующих стала площадь Независимости. Днем территория была бело-красной из-за сотен принесенных флагов. А вечером, когда стемнело, люди включили фонарики на телефонах. Очевидцы говорят, что с высоты площадь выглядела как море маленьких огоньков, качающихся в ритм звучащей на площади музыке.
YouTube-канал Tut.by показал видео с акции в центре Минска.
Напомним, акции в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Светлана Тихановская заявила, что уже сформировала команду на случай, если станет временным главой государства.74
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