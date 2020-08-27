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Ждут Путина: в Беларуси снова заметили "борт Бортникова" – самолет главы ФСБ России
В среду вечером, 26 августа, в Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, который уже наведывался в страну ровно неделю назад, и который используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.
Такую информацию приводит сервис Flight Radar.
К примеру, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 совершил полет в Вашингтон. В это время в американской столице проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.
Такие участившиеся визиты могут свидетельствовать только об одном — в Минске ждут в ближайшее время Путина.
Такое предположение высказал в эфире «Прямого канала» главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
«Прямо сейчас в Минск заходит на посадку спецборт ФСБ РФ. Это уже подтвержденная информация, в том числе по данным с радаров. Мы сейчас разбираемся, что это может быть и в чем может быть причина. Но предварительно это означает то, что в ближайшее время Путин, скорее всего, полетит в Минск», — заявил Протасевич.
При этом оппозиционер уверен, что пока что не стоит ждать введения в страну российских войск по той причине, что это не выгодно никому.
«Лукашенко, скорее всего, не станет настолько провоцировать Европу, чтобы спровоцировать вообще какой-то международный конфликт», — считает главред NEXTA.
Напомним, что лайнер, о котором идет речь в сообщении, относится к модификации Ту-214ВПУ. Известно только об одном лайнере Ту-214 такой модификации с регистрационным номером RA-64523. Он был построен на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова). Аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления», пишут российские СМИ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американо-российский историк Юрий Фельштинский уверен, что Беларусь сейчас оказалась в такой безвыходной ситуации, как Польша в 1939 году перед германо-советским вторжением. Не будучи членом НАТО, страна через каскад формальных договоров с Россией, подписанных Лукашенко, давно сдала свою независимость на милость Путина. В частности, российские войска по договору имеют право защищать территориальную целостность Беларуси, а поскольку трактовка того, что представляет угрозу для страны, а что нет, — прерогатива Москвы. Поэтому Путин имеет право ввести войска в Беларусь в любой удобный ему момент, уверен Фельштинский.25
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