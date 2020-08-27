27.31 / 27.55 32.03 / 32.47
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ждут Путина: в Беларуси снова заметили "борт Бортникова" – самолет главы ФСБ России

4:56 27 августа 2020
Самолет ФСБ

В среду вечером, 26 августа, в Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, который уже наведывался в страну ровно неделю назад, и который используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.

Такую информацию приводит сервис Flight Radar.

К примеру, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 совершил полет в Вашингтон. В это время в американской столице проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.

Такие участившиеся визиты могут свидетельствовать только об одном — в Минске ждут в ближайшее время Путина.

Такое предположение высказал в эфире «Прямого канала» главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

«Прямо сейчас в Минск заходит на посадку спецборт ФСБ РФ. Это уже подтвержденная информация, в том числе по данным с радаров. Мы сейчас разбираемся, что это может быть и в чем может быть причина. Но предварительно это означает то, что в ближайшее время Путин, скорее всего, полетит в Минск», — заявил Протасевич.

При этом оппозиционер уверен, что пока что не стоит ждать введения в страну российских войск по той причине, что это не выгодно никому.

«Лукашенко, скорее всего, не станет настолько провоцировать Европу, чтобы спровоцировать вообще какой-то международный конфликт», — считает главред NEXTA.

Напомним, что лайнер, о котором идет речь в сообщении, относится к модификации Ту-214ВПУ. Известно только об одном лайнере Ту-214 такой модификации с регистрационным номером RA-64523. Он был построен на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова). Аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления», пишут российские СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американо-российский историк Юрий Фельштинский уверен, что Беларусь сейчас оказалась в такой безвыходной ситуации, как Польша в 1939 году перед германо-советским вторжением. Не будучи членом НАТО, страна через каскад формальных договоров с Россией, подписанных Лукашенко, давно сдала свою независимость на милость Путина. В частности, российские войска по договору имеют право защищать территориальную целостность Беларуси, а поскольку трактовка того, что представляет угрозу для страны, а что нет, — прерогатива Москвы. Поэтому Путин имеет право ввести войска в Беларусь в любой удобный ему момент, уверен Фельштинский.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Самолет ФСБ

Ждут Путина: в Беларуси снова заметили "борт Бортникова" – самолет главы ФСБ России

карантин

Карантин в Украине продлили до 1 ноября

ДТП в Березани

Под Киевом группа подростков попала в смертельное ДТП: первые подробности и фото с места трагедии

Андрей Назаренко

Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер