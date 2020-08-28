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Мир

Самоубийство каждые 40 секунд: глава ВОЗ рассказал о влиянии пандемии на психическое здоровье людей

5:30 28 августа 2020
Глава ВОЗ

Пандемия коронавируса, который может становиться причиной развития психоза, как побочного эффекта заболевания, оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей во всем мире.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет «Синьхуа».

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал он.

При этом гендиректор обратил внимание на «глубокое воздействие», которое оказывает на психику «отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии».

Также глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении», теперь же оно значительно ухудшилось.

По его словам, «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство».

Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этим проблемам, ВОЗ наметила на 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья, международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

Коснувшись усилившегося в последнее время роста числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах, Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что новые очаги часто связаны с местами, где скапливается много людей. Речь идет, в частности, о стадионах и ночных клубах. Как пояснил гендиректор, «каждая страна и община сами решают, как проводить такие мероприятия безопасно, на основе их собственной оценки риска».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ООН в сфере здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Так, в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия. По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.

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