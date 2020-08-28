Подозревают в мошенничестве: человека Кадырова задержали в оккупированном Крыму

В аннексированном Крыму российские спецслужбы задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова Ису Эдильсултанова. Ранее в Вене убили политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова, который критиковал Кадырова.

Ису Эдильсултанова задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящий момент задержанному не предъявили обвинение и не избрали меру пресечения.

Адвокат Эдильсултанова сообщил, что его подзащитному вменяют мошенничество и фальсификацию доказательств, передает «Крым Реалии».

По версии следствия, подозреваемый пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов.

Вместе с Эдильсултановым были задержали восемь человек его сотрудников, среди них 61-летняя женщина-бухгалтер. Задержанного перевезли из Крыма в изолятор временного содержания в российский город Иваново.

Напомним, в начале января в Ливане правоохранительные органы задержали двоих чеченцев, которые прибыли в Бейрут чартерным рейсом с десятком чемоданов, в которых было около 200 млн долларов.

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