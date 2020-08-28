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Мир

У берегов Аляски всплыла российская подлодка: детали инцидента

11:24 28 августа 2020
Подлодка «Омск»

Подводная лодка ВМФ РФ поднялась на поверхность возле берегов Аляски. Это произошло в международных водах. Ранее американские военные спрогнозировали, что вскоре российский флот останется без подводных лодок.

Северное командование ВС США сообщило в Twitter, что готово помочь субмарине, если она подаст сигнал SOS, или поступит соответствующий запрос от ВМФ России.

Американские военные отслеживают передвижение субмарины ВМФ РФ. Они отмечают, что субмарина всплыла далеко от территориальных вод США.

По данным росСМИ, всплывшая недалеко от берегов Аляски подлодка — атомный подводный крейсер «Омск». При этом сообщается, что никакой нештатной ситуации на его борту нет.

Напоминаем, двадцать лет назад затонула российская подлодка «Курск»: названы причины, по которым ее на спасли.

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