Современный кошмар: как 20 лет назад затонула подводная лодка "Курск" и почему ее не спасли

Ровно 20 лет назад в России произошла трагедия, потрясшая весь мир. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Погибли все 118 человек, находившихся на борту субмарины. На протяжении нескольких дней российские власти не предоставляли правдивую информацию о том, что произошло, как ведутся поиски и спасательная операция. Москва отказывалась от иностранной помощи в ее проведении, а когда все же дала согласие, было слишком поздно…

Немецкая газета Frankfurter Rundschau опубликовала статью, посвященную гибели «Курска». Выводы издания показались «ФАКТАМ» острыми и важными, поэтому мы подготовили полный перевод этой публикации.

«12 августа 2000 года затонула атомная подводная лодка «Курск». Некоторые из 118 моряков оставались живыми — но их не нашли вовремя. Сегодня эту катастрофу можно рассматривать как начало конца российской демократии.

Первый толчок лишь слегка ощущался. Но спустя 2 минуты и 15 секунд в 11:28 последовал второй толчок, из-за которого содрогнулся корпус крейсера «Петр Великий», и сейсмографы на Аляске заработали как ненормальные. И пока моряки на российских военных кораблях в районе учений гадали, что могло стать причиной толчков, прошедшие две минуты стали решающими для затонувшей атомной подводной лодки К-141 «Курск» и 118 членов ее экипажа.

По сегодняшний день неясно, кто из моряков был убит сразу взрывом торпеды, а кто боролся с распространением огня внутри субмарины. Также неясно, сколько конкретно человек погибли, когда сдетонировали еще пять или десять торпедных боеголовок, проделав огромную дыру в корпусе 154-метровой подлодки. Мощность взрыва составила несколько тонн в тротиловом эквиваленте. Ясно одно — часть экипажа выжила и находилась в девятом отсеке «Курска». Эти моряки ждали на глубине 104 метров, когда их спасут.

Люди в России и во всем мире, полные надежды, следили за происходящим в Баренцевом море. Ведь спасение людей с глубины 104 метров не должно было быть таким сложным! Но то, что увидела общественность в следующие недели после 12 августа 2000 года, стало драмой, полной лжи, страхов и надежд, которой было суждено закончиться трагедией.

Гибель «Курска» не является крупнейшей катастрофой в истории подводного флота. В 1963 году американская атомная субмарина Thresherзатонула на глубине 2,5 километра в водах Атлантического океана. 129 моряков погибли в течение нескольких секунд. Выжившие в девятом отсеке «Курска» умирали в мучениях. Потому что все делалось слишком долго.

Командование российского флота сообщило об исчезновении подлодки лишь спустя 12 часов после двойного взрыва. Общественность узнала об этом только через два дня. «Курск» затонул, сообщалось тогда, но с экипажем поддерживается радиосвязь. Затем представитель военного ведомства заявил, что связь с экипажем осуществляется с помощью «перестука». Военные опровергли сообщение независимого тогда телеканала НТВ о том, что корпус субмарины затопило водой. Кроме того, утверждалось, что авария произошла позже — в воскресенье.

Наступили дни страха не только для родственников моряков. Вся Россия хотела знать, почему экипаж не мог выбраться самостоятельно, почему несколько попыток российских подводных аппаратов пристыковаться к люкам «Курска» завершились неудачей. И почему правительство только спустя четыре дня приняло предложения о помощи со стороны Великобритании и Норвегии.

Моряки, ожидавшие смерти в затонувшей субмарине, похожи на астронавтов, которых отправили в космос на неисправном корабле. Это современный кошмар. В СМИ развернулась горячая дискуссия о клаустрофобии, запасах воздуха, «перестуке», бесполезных спасательных приспособлениях. Но надежда оставалась. И уже началось гадание о причинах аварии. Некоторые распространяли слухи о том, что «Курск» потопила учебная торпеда, выпущенная одним из российских военных кораблей. Ответственный за проведение учений адмирал Вячеслав Попов в свою очередь говорил о столкновении с иностранной подводной лодкой, либеральная «Независимая газета» позднее назвала «убийцей «Курска» британскую подводную лодку Splendid. Действительно, подлодки НАТО кружили в районе Мурманска, под водой холодная война никогда не прекращалась.

Только при столкновении с «Курском», водоизмещение которого в режиме погружения составляло 24 тысячи тонн, Splendid с водоизмещением 4,9 тысячи тонн едва ли осталась бы невредимой.

За 20 лет, минувших со дня катастрофы, официальная российская версия значительно изменилась. Ни о какой радиосвязи речь давно не идет. Российское адмиралтейство почти сразу заявило, что большинство моряков погибли уже в первые минуты после взрывов. Однако позднее водолазы обнаружили два письма офицеров, которые писали о 23 подводниках, которые оставались в живых в девятом отсеке в носовой части лодки. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников написал 12 августа в 15:15, то есть почти спустя четыре часа после взрыва, записку о том, что шансов почти нет, «процентов 10−20». Но они будут пытаться выбраться. «Всем привет! Отчаиваться не надо». Его товарищ Рашид Аджаров вырвал страничку из детектива и написал на ней: «Чувствуем себя плохо, ослаблены угарным газом».

Мужчины были живы, они без конца посылали сигнал бедствия на поверхность, стуча инструментами по стальному корпусу субмарины. Последние удары были зафиксированы 15 августа. Однако военный флот оказался не в состоянии спасти своих людей. Норвежцам, которых слишком поздно позвали на помощь, и которые прибыли 20 августа, спустя сутки удалось открыть люк в девятый отсек. Он был уже затоплен.

Владимир Путин, который тогда находился у власти лишь восемь месяцев, вернулся из отпуска в Сочи спустя шесть дней после того, как затонула подлодка. Он говорил о непредвиденной ситуации. Такое случается, он не обвиняет адмиралов, флот делает все, чтобы спасти экипаж, но, к сожалению, в море шторм. Казалось, и Путина репутация военного флота беспокоила больше, чем жизнь моряков. Журналист Сергей Доренко, рискнувший в эфире государственного телевидения заявить, что президент Путин говорит неправду, был тут же уволен.

«С гибелью „Курска“ началась ложь. После этой трагедии государство стало вмешиваться в судебную и правоохранительную системы, государство стало подминать под себя средства массовой информации», — заявил адвокат Борис Кузнецов, который представлял интересы семей погибших и позднее написал книгу о катастрофе. «Уничтожение демократии в России началось с гибели «Курска», — уверен он.

Московский военный эксперт Виктор Литовкин, напротив, описывает гибель «Курска» как сигнал к прорыву: «Трагедия показала, в каком катастрофическом состоянии находился военно-морской флот. И тогда еще молодой глава государства Владимир Путин понял, что надо действовать быстро, чтобы его спасти». Только для Черноморского флота Путин, по его словам, построил два фрегата и шесть подводных лодок, а также модернизировал инфраструктуру и гарнизоны моряков. При Путине Россия, по словам Литовкина, снова стала военной сверхдержавой. В прошлом году оборонный бюджет достиг 65,1 миллиарда долларов, тогда как 20 лет назад он составлял 12,2 миллиарда долларов. Офицеры-подводники, которым тогда зачастую приходилось месяцами ждать выплаты жалованья размером 60−160 евро в пересчете на европейскую валюту, сегодня в зависимости от звания получают от 1 500 до 2 500 евро.

Впрочем, они по-прежнему рискуют своей жизнью. Год назад 14 российских подводников задохнулись во время пожара на глубоководной станции в Баренцевом море. Не считая «Курска», после распада Советского Союза российский подводный флот потерял как минимум 42 моряка, на подводных лодках НАТО за тот же период погибло 14 человек.

Спустя менее четырех недель после катастрофы Владимир Путин дал в Нью-Йорке интервью известному американскому телеведущему Ларри Кингу для канала CNN. На вопрос о том, что случилось с подводной лодкой «Курск», Путин ответил: «Она утонула». И как-то криво улыбнулся. Для президента «Курск», вероятно, стал прежде всего первым государственным скандалом, который он успешно преодолел".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Stefan Scholl / Frankfurter Rundschau)

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