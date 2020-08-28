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Деньги

Пенсии в Украине повысят с 1 сентября: кому и сколько прибавят

7:16 31 августа 2020
пенсия

Недавно парламент приняли закон, который не существенно, но все же повышает минимальную зарплату в Украине. В частности, с 1 сентября она повышается на 277 гривен и будет составлять 5 тысяч гривен. Однако, согласно действующему законодательству, к показателю минимальной зарплаты привязаны определенные социальные выплаты и некоторые пенсии. А значит, они тоже будут увеличены. Это уже подтвердили в правительстве.

«Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей тоже относительно небольшое, — сообщил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир. — Где-то на полтора миллиона пенсионеров повлияет повышение минимальной заработной платы, которая в сентябре вырастет с 4723 гривен до 5000 гривен. Ведь минимальная пенсия для лиц достигших возраста 65 лет составляет 40% от минимальной зарплаты».

Таким образом, если в августе минимальная пенсия составляла 1889 гривен, то с 1 сентября она повысится на 111 гривен, до 2000 гривен. При этом советник министра отметил, что из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на государственный бюджет не будет.

«Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить все пенсии индексацией», — добавил Николай Шамбир.

Стоит отметить, что в Министерстве социальной политики считают, что пенсионный возраст для женщин должен быть соразмерным продолжительности жизни. Однако чиновники признали, что пока речь не идет о пересмотре нынешнего уровня пенсионного возраста для женщин в 59,5 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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