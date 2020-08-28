Удачными будут встречи и поездки: гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Суббота, 29 августа, — день сулит неплохие возможности. Удачными окажутся поездки и новые знакомства. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют свежие эксклюзивные гороскопы и сегодня — прогноз астролога на 29 августа для всех знаков зодиака

ОВЕН

Найдите себе занятие по душе. Желательно, не требующее больших физических усилий. Могут порадовать известия от кого-то из близких.

ТЕЛЕЦ

День неплох для решения бытовых вопросов. Старайтесь только избегать крупных финансовых трат.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам показано спокойное времяпрепровождение, воздержитесь от физических и умственных перегрузок. Будьте аккуратны при работе с электроприборами и держитесь подальше от открытого огня.

РАК

День, когда можно расслабиться и наслаждаться жизнью. Вероятно получение приятной новости, также не исключены какие-то сюрпризы.

ЛЕВ

Постарайтесь расширить свой круг общения и завязать новые знакомства — в будущем эти связи окажутся полезными. Массаж и водные процедуры помогут восстановить силы и окажут благотворное влияние на ваш организм.

ДЕВА

Скорее всего, вам пригодится умение быстро ориентироваться в нестандартной обстановке. Проверяйте поступающую информацию, не верьте никому на слово.

ВЕСЫ

На вашем пути могут возникнуть неожиданные повороты, будьте внимательны и осторожны. Воздержитесь от принятия важных решений и избегайте спорных ситуаций.

СКОРПИОН

Приток новых сил и энергии поможет справиться с любыми задачами. Вероятно приятное знакомство или романтическое увлечение.

СТРЕЛЕЦ

Удачными будут поездки, сумеете решить важный для вас вопрос. Также день подходит для решения бытовых проблем, начала ремонта.

КОЗЕРОГ

Достичь желаемого окажется не так-то просто, но ваши напористость и целеустремленность дадут отличные результаты.

ВОДОЛЕЙ

День хорош для различных начинаний, расширения сферы деятельности, поиска нужной информации. Берегите зрение, не допускайте переутомления глаз.

РЫБЫ

Благоприятный во всех отношениях день. Благодаря оптимистичному настрою сумеете расправиться с массой дел. Прислушивайтесь к своему организму, не игнорируйте первые звоночки недомогания.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья от известного астролога, дважды победителя «Битвы экстрасенсов», постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.



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