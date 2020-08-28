Когда назначать свидания и идти в салон красоты: лунный календарь на 31 августа – 6 сентября

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 31 августа по 6 сентября 2020 года, когда лучше назначать деловые переговоры, убирать овощи на хранение и заготавливать на зиму соки и вина, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

31 августа

Символ дня: колесо

Характеристика: главная задача дня — работа над ошибками, которые нельзя допускать в будущем.

Бизнес и финансы: не стоит приниматься за воплощение в жизнь новых проектов, лучше сосредоточиться на старых.

Личная жизнь: наладить отношения с некогда любимым человеком, с которым вы расстались, скорее всего, не удастся. Не стоит расстраиваться по этому поводу — прошлое должно остаться в прошлом.

Здоровье: категорически не рекомендуется заниматься самолечением — почувствовав недомогание, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: сделанная в этот день стрижка улучшит не только внешний вид, но и структуру волос.

Спорт: физические нагрузки показаны в любом виде.

Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться.

1 сентября

Символ дня: труба

Характеристика: хорошее время для начала любых профессиональных дел.

Бизнес и финансы: день благоприятен для финансовых операций — от платежей за коммунальные услуги до открытия банковских счетов и депозитов.

Личная жизнь: новое знакомство может стать началом крепких, долговременных отношений.

Здоровье: болезни этого дня необходимо лечить, не откладывая.

Уход за внешностью: не рекомендуется посещать парикмахерскую, манипуляции с волосами могут не только ухудшить внешний вид, но и негативно сказаться на жизненных обстоятельствах.

Спорт: физическая нагрузка должна быть легкой.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Растения в саду и огороде будут нуждаться в интенсивном поливе и подкормке. Можно выкапывать луковицы и клумбы на хранение.

2 сентября

Символ дня: змей

Характеристика: активность необходимо свести к минимуму, лучше всего провести день в тишине и покое.

Бизнес и финансы: любые продажи в это время обречены на успех.

Личная жизнь: при малейшей возможности свидание лучше перенести на другое время.

Здоровье: не стоит начинать курс новых препаратов — их влияние на организм может оказаться непредсказуемым.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может привести к ухудшению состояния здоровья.

Спорт: физические нагрузки должны быть умеренными.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. День благоприятен для работы с землей.

3 сентября

Символ дня: голубь

Характеристика: во избежание конфликтов на пустом месте общение с окружающими лучше ограничить. День благоприятен для поездок — как командировок, так и путешествий.

Бизнес и финансы: нельзя ничего покупать — впоследствии станет ясно, что у любой покупки есть скрытый брак.

Личная жизнь: день подходит для официального расторжения отношений.

Здоровье: не стоит посещать стоматолога, и особенно — без крайней на то необходимости — удалять зубы.

Уход за внешностью: стричься не только можно, но и нужно.

Спорт: в зале необходимо выбрать спокойные комплексы упражнений — например, йогу или пилатес.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел. От работ на земле лучше отказаться. Можно заготавливать листья лекарственных растений.

4 сентября

Символ дня: гроздь винограда

Характеристика: день, когда могут неожиданно — и благоприятно — решиться давно беспокоящие проблемы.

Бизнес и финансы: хорошее время для завершения уже начатых проектов.

Личная жизнь: необходимо провести максимум времени с детьми и пожилыми родственниками.



Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата, им лучше предпочесть гомеопатию.

Уход за внешностью: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Спорт: в зале рекомендуется умеренная физическая нагрузка.

Дом, сад, огород: хороший день для любых домашних дел, в том числе и пересадки цветов. Можно заготавливать соки и вино.

5 сентября

Символ дня: лед

Характеристика: в восемнадцатый лунный день, который растянется почти на двое суток, легко можно стать жертвой мошенников, поэтому необходимо быть осторожными, общаясь с посторонними людьми, особенно — незнакомыми.

Бизнес и финансы: день не подходит для начала новых дел и проведения деловых переговоров — найти общий язык с партнерами не удастся.

Личная жизнь: долгожданное свидание может привести к размолвке, поэтому лучше его перенести.

Здоровье: самолечение опасно всегда, но в этот день может нанести непоправимый вред.

Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела, делать омолаживающие маски и водные процедуры.

Спорт: день благоприятен для умеренной физической нагрузки.

Дом, сад, огород: во избежание загнивания корней полив растений следует умерить. Можно заготавливать урожай на зиму: солить, сушить, квасить и консервировать. Необходимо сосредоточиться на мелких домашних делах.

6 сентября

Символ дня: паутина

Характеристика: рекомендуется максимально сократить общение с окружающими: даже небольшая ссора чревата длительным конфликтом.

Бизнес и финансы: возможно возвращение давних — позабытых — долгов.

Личная жизнь: общение с любимыми людьми и друзьями рекомендуется под благовидным предлогом свести к минимуму.

Здоровье: особого внимания потребует желудочно-кишечный тракт и аппендикс — при малейшей боли необходимо обратиться к врачу.

Уход за внешностью: хороший результат даст посещение салона красоты.

Спорт: из-за повышенной травматичности дня от занятий спортом лучше отказаться.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любой домашней работы. Можно убирать урожай на длительное хранение.

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