Фокин выступил за «всеобщую» амнистию и предоставление особого статуса всему Донбассу

Первый заместитель Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо дать всей территории Донбасса, а не только неподконтрольным правительству районам Донецкой и Луганской областей.

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса», — заявил он, пишет strana.ua.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Фокин в прямом эфире оправдал президента России Владимира Путина за аннексию украинского Крыма. По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы.

В ТКГ Фокин будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса. Он считает за честь участвовать в работе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Бывший чиновник также говорил, что согласен поехать на оккупированные территории, чтобы услышать, чего хотят там люди.

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