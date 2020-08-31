Удастся укрепить свои позиции: гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака

Вторник, 1 сентября, — день сулит неплохие возможности упрочить свои позиции. Многим стоит позаботиться о состоянии своего здоровья. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам астрологический прогноз на 1 сентября

ОВЕН

Утро может начаться с не очень приятных новостей и, скорее всего, придется подстраиваться под новые обстоятельства. Несмотря на это, день будет довольно плодотворным и принесет неплохие результаты. Вечер хорош для общения с родственниками и друзьями.

ТЕЛЕЦ

Первый день осени благоприятен для любых начинаний. Вполне вероятно, что удастся осуществить свои задумки, касающиеся улучшения финансового положения.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный эмоциональный фон этого дня поможет справиться со многими задачами. Порадуют переговоры, прошедшие в теплой и дружественной обстановке. Для одиноких представителей знака велика вероятность романтического знакомства.

РАК

Звезды сулят удачу во многих начинаниях, представится шанс улучшить финансовое положение. Возникшие сегодня проблемы потребуют незамедлительного решения.

ЛЕВ

День будет складываться не совсем так, как вы того ожидали, но в целом все окажется неплохо. Сохраняйте выдержку и такт при обсуждении важных вопросов, особенно, служебных. Берегитесь травм.

ДЕВА

Ваши планы могут быть несколько нарушены, из-за чего отношения с окружающими будут довольно напряженными. Под влиянием эмоций не исключены серьезные ошибки, постарайтесь не допустить этого.

ВЕСЫ

Даже к совсем пустяковому делу сегодня следует отнестись со всей серьезностью, если хотите добиться успеха. Вероятны интересные знакомства, которые заставят по-иному взглянуть на жизнь.

СКОРПИОН

Возможны какие-то мелкие неприятности, но расстраиваться по этому поводу совершенно не стоит. Во второй половине дня займитесь решением домашних вопросов. Не пренебрегайте полноценным отдыхом.

СТРЕЛЕЦ

День хорош для общения, вы легко сумеете найти общий язык с нужными людьми. В решении важных дел рассчитывайте только на свои силы. Следует избегать шумных застолий и многолюдных мероприятий.

КОЗЕРОГ

В начале дня проявите особую внимательность и осторожность — это непростой период, когда легко можно допустить серьезную ошибку. После обеда представится шанс заняться интересным и необычным для вас делом.

ВОДОЛЕЙ

Звезды на вашей стороне. Воспользуйтесь таким шансом и постарайтесь извлечь максимум из нынешнего дня. Вероятны небольшие денежные поступления, так что можете позволить себе отправиться на шопинг, для этого сейчас подходящее время.

РЫБЫ

В целом ожидается благоприятный день, однако будьте аккуратны с новыми знакомствами. Уделите пристальное внимание семейным отношениям, вероятно, кому-то из близких потребуется ваша помощь.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали лунный календарь на 31 августа — 6 сентября.



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