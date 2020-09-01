Россия устраняет влияние США в руководстве Украины руками окружения Зеленского, — Бутусов

Недавние увольнения и назначения на ключевые государственные посты в Украине, в частности в разведке и в правоохранительной сфере, проанализировал на своей странице в соцсети известный журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что Офис президента Зеленского «предпринял скоординированную атаку на влияние США в Украине и добился существенного ослабления этого влияния».

«17 июня главой комитета по разведке президент Зеленский назначил уволенного по люстрации Руслана Демченко. Демченко пользуется поддержкой России и назначен по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее действия разведслужб координировал секретарь СНБО Алексей Данилов — известный проукраинский политик.

3 июля президент Зеленский добивается увольнения главы Нацбанка Якова Смолия, который пользовался поддержкой США и миссии МВФ.

24 июля на совещании у Зеленского с участием Демченко и главы Офиса президента Ермака было принято решение об отмене операции по захвату 28 российских террористов, которую ГУР МО проводило совместно с ЦРУ США.

5 августа Зеленский увольняет главу ГУР МО Василия Бурбу, который пользовался поддержкой спецслужб США.

5 августа Зеленский назначил уволенного по люстрации Олега Татарова (близкого к пророссийскому политику Андрею Портнову) заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов.

28 августа Конституционный суд принял решение о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ. Повод для решения — заявление народных депутатов фракции «Слуга народа» (группа Коломойского) и «Оппозиционная платформа» во главе с Виктором Медведчуком — кумом Путина.

31 августа Офис президента (автор текста — Татаров) выпустил заявление, что будет сотрудничать с «исполняющим обязанности директора НАБУ». То есть по сути признал решение Конституционного суда и показал готовность продолжить атаку против Сытника.

Не секрет, что ГУР МО было стержнем военного сотрудничества с США в войне с РФ, а НАБУ было и есть основой влияния США на украинскую правоохранительную сферу. Не секрет, что Нацбанк был основным гарантом влияния США в финансовой сфере Украины.

Таким образом мы видим, что Офис Зеленского предпринял скоординированную атаку на влияние США в Украине, и добился существенного ослабления этого влияния.

Это сделано руками пророссийских сил, которые получили ключевые посты в разведке и в правоохранительной сфере.

Дошло до абсурда: глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко отвечают у Зеленского за переговоры с Россией, с помощником Путина Дмитрием Козаком, и одновременно — контролируют все разведывательные операции против России. То есть Зеленский сам лишил себя возможности получать объективную информацию — он сам передал в руки одних и тех же лиц как контакты с Кремлем, так и контроль этих контактов!

Скажите сами — неужели какой-то адекватный руководитель будет отдавать эти функции в одни руки? Очевидно, сдача Зеленским разведки и дипломатии в руки Ермака и Демченко — это полный абсурд, что подтвердило предательство и «слив» из Офиса президента информации по захвату 28 террористов.

Можно констатировать, что в окружении Зеленского создан ситуативный союз: Ермак — Коломойский — Портнов — Демченко — Медведчук, который направлен против интересов США в Украине и работает против институтов, которые пользовались поддержкой американцев.

А теперь посмотрите, кого Зеленский назначил на пост главы комитета по разведке, который получил доступ ко всем секретам украинских спецслужб и структур обороны.

16 июня президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО, 17 июня Демченко был назначен главой вновь созданного комитета по разведке при президенте. Решение пролобировал глава ОП Андрей Ермак.

Демченко при Януковиче был замминистра и первым замминистра иностранных дел, официальным куратором отношений с РФ, он был одним из главных разработчиков Харьковских соглашений 2010 года, которые фактически узаконили любые действия российской армии в Крыму, что позволило легко осуществить оккупацию в 2014-м. Без сомнений, Демченко действовал по указке из Москвы действовал против ассоциации Украины с ЕС, был намерен завести Украину в союз с РФ.

Демченко был уволен по люстрации, однако по требованию России он в качестве внештатного советника президента Порошенко был включен в переговорную группу от Украины по Минским соглашениям. При Порошенко его не сделали госслужащим и не дали допуска к гостайне, он оставался люстрированным.

Демченко является сторонником полного прекращения огня на фронте и выполнения Миских соглашений в российском варианте. Зеленский с первых дней активно взаимодействовал с Демченко.

В августе 2019-го Демченко направил Зеленскому информацию, что обстрелы на фронте провоцируют украинские войска. В результате Генштаб ВСУ был вынужден опровергать информацию Демченко с помощью данных миссии ОБСЕ, которая зафиксировала, что российские войска проводят обстрелы чаще. Ложь Демченко была полностью разоблачена, однако… Зеленский сохранил его на своей должности.

Теперь Демченко стал самым близким к Зеленскому советником по вопросам национальной безопасности и обороны во время войны, с доступом ко всем секретам обороны и безопасности.

Мое мнение. Руслан Демченко — это российский агент в украинской власти. Те, кто назначил Демченко на такой высокий пост, — это люди, которые либо являются российской агентурой, либо направляются российской агентурой ввиду полной некомпетентности в вопросах обороны и безопасности", — написал Бутусов в Facebook.

Напомним, ранее Юрий Бутусов, который первым опубликовал сенсационные данные о вероятной государственной измене представителей высшего руководства страны, дал «ФАКТАМ» эксклюзивное интервью по этому поводу.



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