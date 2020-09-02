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Деньги

В Украине станет на одну монету меньше

14:19 2 сентября 2020
Деньги

Национальный банк Украины (НБУ) выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. Она перестанет быть платежным средством с 1 октября. Ранее в Украине ввели в обращение новую монету номиналом 10 гривен.

Как сообщает РБК-Украина, о выводе из обращения монеты номиналом 25 копеек заявил на брифинге заместитель глава НБУ Алексей Шабан. По его словам, в течение трех лет монеты можно будет сдать в банки.

Изъятие и обращение номинала 25 копеек связано с политикой НБУ, предусматривающей замену банкнот мелких номиналов монетами. Это обеспечит экономию, так как монеты служат в 10−20 раз дольше, чем купюры.

Ранее сообщалось, что НБУ заявил о выпуске сувенирной банкноты номиналом 1000 грн — она изготовлена из серебра.

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