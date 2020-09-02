Я уже лет пять не знаю, как моя дочь ходит в школу, — Бабченко

Известный журналист Аркадий Бабченко, которого в России объявили «террористом», рассказывает на своей странице в соцсети, что уже лет пять не знает, как его дочь ходит в школу, кто у нее учителя, кто ее друзья, с кем она общается… «Эта часть ее жизни вырвана из жизни моей». — пишет Бабченко.

«Единственный раз 1 сентября было праздником в нашей семье в первом классе. Папа тогда накупил цветов всем нашим шести ученикам, надел свой парадный френч с лаковыми ботинками и повел самую младшую с бантами за ручку в первый класс.

Сам.

Успел.

Потом… Потом папа начал выступать против узурпации власти, и его начали чмырить. Показывать по телевизору и тыкать в него пальцем — вот он, враг, сволочь, предатель.

Эти передачи смотрели наши тогдашние знакомые. Некоторые из них начали повторять то, что говорили по телевизору.

И на следующее первое сентября папа повел дочку в школу, закрыв лицо кенгурухой. И стоя в стороне. Стараясь не выделяться. Привлекая как можно меньше внимания. Поцеловав дочку у забора. Чтобы она поменьше отсвечивала рядом с папой. Потому что папа боялся, что в его маленький комочек с бантиками и сандаликами начнут плевать. Толкать в спину. Обзывать. Унижать.

Папа же — враг и сволочь. Они видели это по телевизору. Их родители могут начать говорить об этом на кухнях. И произносить фамилии. А дети жестоки.

Мне кажется, тогда я начал понимать, как водили своих детей в школы люди, которым приказали нашивать на пальто желтую шестиконечную звезду.

Потом началась война, вся страна сошла с ума и бегала с глазами, залитыми пеленой величия и пеной на губах: Крыыыымнаааашшшшш!!!

А папа стал бандеровцам, фашистом и хунтой.

Бывшие друзья-коллеги выпустили про папу кино «Еще 17 друзей хунты» и показали его 31 августа.

И на следующий день папа понял, что в этот раз в школу с ребенком ему идти точно уже не надо. Не спасет даже кенгуруха и стояние у забора.

Последний раз я водил свою дочь в школу во втором или третьем классе. Не крайний — уже последний. Потому что потом папа уехал из страны и в следующий класс его дочь пошла вообще без него.

Потом она приехала к нему в Украину, где он думал, что уже все, вот здесь начнется наша новая жизнь, все, вырвались, теперь все будет хорошо. Теперь я снова смогу ходить с ребенком по улицам и не бояться. Ни за себя, ни, главное, за нее.

Но нет.

И следующие два года дочку в школу отводили — нет, даже уже и не мама. Два автоматчика. Два года моя дочь ездила в школу с двумя вооруженными мужчинами, которые привозили ее из бункера к школьному подъезду, она шла в класс, потом она выходила из класса, ее забирали у подъезда и увозили обратно в бункер.

Ее подруги шли на танцы, на качели, на Днепр, в «МакДак», а она с двумя автоматчиками в бункер.

В этом году…

Вы знаете, мы привыкли. За маму не скажу, но у меня нарост уже с два пальца вырос.

Это больше не рвет душу.

Дочь не должна больше ассоциироваться с отцом — все, таковы правила. По-другому больше не будет. Он не приведет ее на урок, не будет знать, кто ее друзья, ни разу не придет на классное собрание, не встретится с завучем. Кто родители этой девочки, школе тоже знать не обязательно. Ее папу зовут выдуманным именем, он никак не принимает участия в жизни ученицы — что ж, не повезло ребенку, наверное, говно какое-то, алкоголик, ну да и черт с ним.

Я уже лет пять не знаю, как моя дочь ходит в школу. Кто у нее учителя, кто ее друзья, с кем она общается, с кем она не дружит. Эта часть ее жизни вырвана из жизни моей.

И она успеет закончить школу прежде, чем эта ситуация устаканится. Потому что папа теперь вообще террорист.

Он сейчас вообще сидит и думает, что в паспорте совершеннолетия у его ребенка, пожалуй, будет стоять другая фамилия. Чтобы вообще никак не ассоциировалась. С отцом.

Ваш лидер Крымнебутерброд, ваши пляски с кокошниками, ваши борьбы за домик уточки — это все на поверхности. Это все очевидно. Мои дорогие россияне.

Но если вы думаете, что, глядя на то, как вы ведете своих детей — с бантиками и цветами, счастливые — в школы Рейха, я радуюсь вместе с вами — вы не представляете, до каких глубин доходит «за что вы нас так не любите».

И это еще я.

Нам, в принципе, сильно повезло.

Моя дочь, слава богу, жива. И не ранена. Ее не откапывали под завалами в Зайцево. И ей не надо доставать катетеры и перевязки.

И у моей дочери, слава богу, жив отец. Он не входит в число тех пятнадцати тысяч, чьи дети теперь идут в колоннах ветеранов с их портретами.

И я не крымский татарин. Чья Родина украдена. В который уже раз. Чей язык украден. Чья земля, история, идентичность, школа — снова украдены.

Чьи дети пойдут в школу, закончат ее, вырастут, вступят в брак и родят детей, а их отцы все еще будут сидеть в тюрьме. Только вдумайтесь в это.

Но…

Ай, ладно.

С днем знаний.

Вас ждут удивительные открытия. Потом. Когда все снова рухнет. И вы с круглыми глазами будете говорить: но мы же не знали! Лично я никогда не поддерживал! В душе я всегда был против!

А пока — вы действительно не понимаете. И не поймете.

Да, в общем-то, и не дай бог вашим детям.

В рамках проекта «Журналистика без посредников».

К сожалению, каждый раз я вынужден напоминать — за текст с двумя-тремя тысячами лайков и полутысячей репостов приходит всего несколько переводов. Возможно, каждый думает, что и без него уже неплохо перевели. Но нет. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку.

Так что, если кто считает, что свою писательскую жизнь я живу не зря, что мои тексты заставили задуматься, пересмотреть какие-то решения, принять их, взглянуть на мир по-новому, засмеяться, заплакать, сопереживать, улучшить свои навыки по критическому восприятию информации или иным способом были полезны, то все как всегда.

Не сдерживайте себя, братцы.

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Для переводов из США:

INTERMEDIARY BANKJP MORGAN CHASE BANK

SWIFT: CHASUS33

ABA: 21 000 021″, — написал Бабченко в facebook,

Напомним, что Бабченко уехал из Украины осенью 2019 года. Позже он сообщил, что его выдворили из Израиля.

Фото в заголовке Facebook Аркадия Бабченко

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