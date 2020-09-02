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Я ждала полицию больше трех часов. А если бы за мной гнался маньяк с топором? — Ольга Артюшенко

15:01 2 сентября 2020
Ольга Артюшенко

Тележурналист Ольга Артюшенко не по своей вине попала в ДТП. Пятнадцать минут дозванивалась до полиции, а потом больше трех часов ждала приезда патрульных. Почему экстренная служба стала столь неповоротливой и равнодушной к своим гражданам и что в такой ситуации делать украинцам, Ольга рассуждает на своей странице в Facebook.

«Я ждала полицию 3 часа 10 минут

В меня въехала безумная женщина и, как говорится, скрылась с места ДТП.

Я не знаю, что забавнее: ждать 3 часа патрульных или 15 минут пытаться дозвониться на 102.

Если бы за мной гнался маньяк с топором, меня могло бы спасти только то, что я сильна в переговорах. Но, скорее всего, нет.

Когда звонишь на 102, чтоб вы знали, там никого нет дома. Там еще не знают, что с вами: ДТП, маньяк с топором, уличная поножовщина, домашняя кража, насилие или наркотики под окном. Но уже не берут трубку.

Мы все понимаем про недореформу, маленькие зарплаты, нехватку людей в полиции.

Об этом, кстати, можно рассказать маньяку с топором.

До нормальной реформы мы вряд ли доживем, поэтому всем нам нужны навыки борьбы и стрельбы, быстрого бега, резвого прыга, газовый балончик, тревожная кнопка охранного агентства и свой автоюрист.

В Waze, кстати, появился сопровождающий голос Бэтмена. И знаете, когда он говорит: «В Готэме не всё в порядке», — всё как-то становится на свои места", — написала Ольга Артюшенко на своей странице в Facebook.

Ранее о ситуации, в которой оказались украинские школы в условиях карантина, рассказала на своей странице в соцсети народный депутат, экс-министр образования и науки Анна Новосад.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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