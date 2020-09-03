Названы самые злостные фракции-прогульщики Верховной Рады за последний год

В Комитете избирателей Украины, ранее поймавшем народных избранников на прогулах даже онлайн-заседаний во время карантина, назвали парламентские фракции, чьи представители меньше всего посещали пленарные заседания.

Как отметили в КИУ, анализировалась посещаемость за период с 29 августа 2019 года по 29 августа 2020 года — в первый год работы Рады нынешнего созыва.

Отмечается, что самые низкие показатели посещаемости продемонстрировали члены фракций «Оппозиционная платформа — За життя» и ВО «Батькивщина» — в среднем показатели оставили 62% и 61% соответственно.

Лучше показатели у «Голоса» — в среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов фракции. А самые высокие — у «слуг народа» и «Европейской солидарности» — заседания посещали 78% депутатов и 75% депутатов соответственно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Комитете избирателей подсчитали, что в апреле 2020 года 60 народных депутатов Украины пропустили более 30% голосований в парламенте.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter