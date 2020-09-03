В четверг, 3 сентября, вышел 5000-й номер газеты «ФАКТЫ». Ее главный редактор вот уже более 20 лет Александр Швец на своей странице в соцсети обратился «со словами благодарности ко всем, с кем вместе газета создавалась, и ко всем, кому она предназначалась».

«Сегодня вышел 5000-й номер газеты «ФАКТЫ». Ни эйфории, ни желания напиться, ни готовности умереть от счастья по этому поводу почему-то не ощущаю. Странно. Ведь если бы лет тридцать назад кто-нибудь сказал, что мне предстоит подписать тысячи номеров газет, созданных буквально с нуля, признаюсь, не поверил бы. Ведь одно дело — выпускать газету, которая уже была до тебя и никуда не исчезнет с твоим из неё уходом. И совсем другое дело создать и выпустить в свет тысячи номеров газет, которых до тебя не существовало вовсе — «Киевские Ведомости», «Всеукраинские Ведомости», «Ведомости-Daily («Копейка»), «Спортивные Ведомости», «Рекламные Ведомости», а потом — «ФАКТЫ», «События и Люди», «ФАКТЫ» — ДОНБАСС»… Пытаюсь прислушаться к себе снова. Нет, умирать от счастья точно не хочется. Хотя ощущение счастья всё-таки присутствует. Счастья от того, что проделана огромная работа, приносившая и продолжающая приносить ни с чем не сравнимое удовольствие. Счастья от того, что этот долгий путь пройден с людьми, которые были и остаются по-прежнему дорогими и близкими. Счастья от заполнившего душу чувства благодарности ко всем, с кем вместе газета создавалась, и ко всем, кому она предназначалась. И предназначается сегодня.

Кстати, пишу эти строки за тем же (!) столом, за которым 23 года назад подписывались в печать первые номера «ФАКТОВ». За которым встречал президентов нашей страны и гениальных писателей, потрясающих артистов и выдающихся спортсменов, уникальных хирургов и… редчайших политических аферистов. Первых хочется помнить всегда, последних хочется навсегда забыть. А еще хочется помнить героев тысяч наших житейских историй, многим из которых удалось помочь. Более того, даже спасти жизнь. И тех из вас, дорогие мои читатели и друзья газеты, без которых такие спасения были бы просто невозможны. Достаточно упомянуть тут одну лишь акцию по всенародному сбору денег на гамма-нож, успешная реализация которой позволила вернуть к полноценной жизни тысячи наших соотечественников, обречённых до этого на мучительное существование… Не знаю, сколько мне ещё будет отведено подписывать к печати новых, будущих номеров газеты, которая через два года отметит своё 25-летие. Как говорится, сколько Бог даст. Но знаю, что по-прежнему каждый выпуск будет даваться потом и кровью, как это было и прежде. Знаю, что эта наша работа будет приносить пользу не только отдельным читателям, но и стране в целом. Стране, которая до сих пор не может поверить в то, что обречена на процветание и благоденствие. И продолжает сотворять себе кумиров, в которых постоянно разочаровывается. Вместо того, чтобы, не ноя и не завидуя другим, научиться пахать, не покладая рук, уважать закон и своих граждан, любить родную землю и не бояться отдать за свободу даже жизнь саму, если другого выбора уже не останется… Но ведь когда-то же это наступит?!" — написал Александр Швец в Facebook.

Напомним, что более чем за 20 лет в гостях у «ФАКТОВ» побывали многие известные люди: президенты Украины, премьер-министры, известные политики, звезды шоу-бизнеса, писатели с мировым именем и прославленные спортсмены. Так, накануне 19-летия издания знаменитый полузащитник киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Леонид Буряк сказал: «Я часто беру с собой „ФАКТЫ“ в разные поездки и прочитываю если не от корки до корки, то большинство материалов. Нравится, что стиль написания статей не казенный, а „живой“, понятный каждому». А Дмитрий Гордон, главный редактор еженедельника «Бульвар Гордона», популярнейший телеведущий и писатель, отметил: «Газета никогда не прятала голову, как страус, в песок, всегда высказывалась о всех событиях общественно-политической жизни предельно честно и откровенно». Для народной артистки Украины Ольги Сумской чтение газеты «ФАКТЫ» — «своего рода медитация». «Именно „ФАКТЫ“ заслуживают звания самого читаемого и любимого издания», — говорит актриса. По словам Бориса Тодурова, легендарного кардиохирурга, директора киевского Института сердца, «ФАКТЫ» — «издание доброе, справедливое и никогда за всю историю своего существования не занималось пропагандой агрессии в Украине».

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