Как получить деньги вместо бэби-бокса: появилась подробная инструкция

С 1 сентября в Украине стартует новый проект монетизации единоразовоого пособия «Пакет малыша». Об этом написал в Facebook первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

«В течение нескольких лет мы слышали родителей, недовольных пакетом малыша, которые обращались с просьбой предоставления денежной компенсации. Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета. Родители, у вас есть право выбирать нужное и лучшее для вашего ребенка», — написал он.

В Минсоцполитики отметили, что родители или приравненные к ним лица, которые в этом году не получили в натуральной форме «бэби-боксы», должны обратиться в течение 12 месяцев после рождения ребенка в «ПриватБанк» и открыть там текущий счет получателя денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карточки для выплат «Пакета малыша».

После того следует обратиться с заявлением и пакетом документов (бумажном или электронном) в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения по месту жительства или пребывания.

Средства зачислят на банковский счет. Какая сумма — в Минсоцполитики не уточнили. Зачисленные деньги можно использовать только на нужды ребенка или мамы и только в определенных магазинах (списки — на сайте Минсоцполитики и «ПриватБанка»). Покупки можно будет осуществлять как непосредственно в магазинах, так и через Интернет. Деньги нужно использовать в течение года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее правительство приняло решение, что молодым родителям вместо «беби-бокса» будут выплачивать по пять тысяч гривен.

В то же время ЮНИСЕФ обратился к Кабмину Украины с призывом сохранить программу поддержки семей с детьми при помощи «беби-боксов», которые правительство решило заменить на денежные выплаты.

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