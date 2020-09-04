Смена работы и финансовая прибыль: гороскоп на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов»

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп на сентябрь 2020 года. Эксклюзивные гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

Овны

В сентябре многие Овны задумаются о переменах. Но звезды советуют не поддаваться эмоциональным порывам и избегать резких шагов — вроде смены работы или места жительства. А от ощущения скуки и рутины поможет избавиться спонтанный отпуск или небольшое путешествие.

Тельцы

В начале осени Тельцам придется запастись терпением, так как, скорее всего, обстоятельства будут складываться не самым лучшим образом для вас. Совет звезд — не суетиться. Как только вы отпустите ситуацию, в ваши паруса подует попутный ветер.

Близнецы

Стремление Близнецов видеть в людях только хорошее может сыграть с ними злую шутку. Есть большая вероятность, что на вашем пути появится непорядочный человек, который будет стремиться обвести вас вокруг пальца. А потому будьте бдительны и не забывайте в трудных ситуациях спрашивать совета близких людей.

Раки

В этот период звезды сулят Ракам финансовую прибыль. Вполне вероятно, что представители знака найдут возможность дополнительного заработка или получат хорошие дивиденды за былые старания. В любом случае, полученные средства позволят порадовать себя приятными приобретениями.



Львы

В начале осени звезды советуют Львам положиться на собственную интуицию. И особенно — в принятии важных решений. Так как советы окружающих могут сбивать вас с верного пути. В конце месяца представителям знака стоит быть внимательнее к поступающей информации — вас могут ввести в заблуждение.

Девы

Сентябрь сулит Девам немало позитивных перемен в профессиональной сфере деятельности. Возможно, вы получите желаемую должность или проект, о котором давно мечтали. В конце месяца звезды советуют быть сдержаннее в высказываниях. Ваши колкие комментарии могут стать причиной конфликтов с близкими людьми.

Весы

Начало осени для Весов — отличный период, чтобы воплотить в жизнь свои новые идеи и планы. Главное при этом — идти до конца, не сворачивая с пути. Проявив стойкость и уверенность в своих силах, вы сможете покорить все намеченные вершины.

Скорпионы

В этот период у Скорпионов не все может получаться с первого раза. Скорее всего, для достижения успеха придется несколько раз столкнуться с разочарованиями. Но не стоит отчаиваться. Главный ваш козырь — сила воли, которой можно только позавидовать. Так что дерзайте!

Стрельцы

В этот период Стрельцы могут достичь всего, о чем мечтают. Единственное условие — не сбавлять обороты, откладывая текущие дела на потом. В делах финансовых звезды сулят стабильность. Так что самое время побаловать себя приятными покупками.

Козероги

В сентябре многие Козероги получат возможность поработать над собой и своими недостатками. Вероятно, представители знака столкнутся с задачами, которые ранее вывели их из равновесия. Но волноваться не стоит. В этот раз на вашей стороне верный помощник — ваш опыт.

Водолеи

Этот период для Водолеев может оказаться достаточно напряженным и непредсказуемым. Есть большая вероятность, что все пойдет не по плану. А потому звезды советуют быть осторожнее с обещаниями. Возможно, они окажутся невыполнимыми.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам проявить упорство в делах, которые на данный момент застопорились из-за тех или иных преград. Скорее всего, ваши старания не будут напрасными. Есть вероятность, что на пути представителей знака появится человек, который поможет в решении трудностей.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали лунный календарь на 31 августа — 6 сентября.

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