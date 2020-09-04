Травмы и нервные срывы: гороскоп здоровья на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов»

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на сентябрь для всех знаков зодиака. Эксклюзивные гороскопы «ФАКТОВ» на неделю и на каждый день читайте здесь.

Овны

В этот период звезды настоятельно рекомендуют Овнам объявить войну собственному легкомыслию. Так как именно оно может стать главной причиной проблем со здоровьем. А потому старайтесь серьезнее относиться к плохому самочувствию или легкому недомоганию.

Тельцы

В сентябре Тельцы почувствуют небывалый прилив сил и энергии. И, что логично для трудолюбивых представителей знака, могут с головой уйти в профессиональные заботы. Чтобы избежать переутомления и упадка сил, звезды советуют соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Близнецы

Сентябрь для Близнецов — благоприятное время, чтобы побороть свои хронические недуги и вредные привычки. А чтобы эта борьба была наиболее успешной, уделить время своему здоровью звезды советуют уже с начала месяца.

Раки

В первый месяц осени Ракам стоит особое внимание уделить своему питанию. Ваша пищеварительная система будет весьма уязвима. А потому лучше воздержаться от строгих диет или смелых кулинарных экспериментов.

Львы

Начало осени — удачное время для различных медицинских процедур, которые помогают укрепить организм или избавиться от определенных проблем со здоровьем. А потому, если по показанию врачей вам нужно, скажем, пройти курс массажа или других манипуляций, можете смело планировать их на сентябрь. Эффект от процедур будет максимально положительным.

Девы

В этом месяце на Дев может свалиться немало дел и забот, справиться с которыми одновременно будет крайне тяжело. Для ответственных представителей знака переживания по этому поводу могут стать причиной сильных головных болей. Чтобы этого избежать звезды советуют проще относиться к происходящему и не брать на себя слишком много обязательств.

Весы

В этот период у Весов есть большая вероятность получить травмы. А потому представителям знака стоит быть предельно осторожными при любой физической активности. Ну и, конечно же, старайтесь избегать спешки.

Скорпионы

В этот период нервная система Скорпионов будет крайне уязвимой. А потому представителям знака стоит избегать сильных волнений и стрессовых ситуаций. А чтобы утихомирить бушующие эмоции, старайтесь больше гулять на свежем воздухе и посвящать время своим увлечениям.

Стрельцы

Сентябрь для Стрельцов — период кардинальных перемен. Представители знака смогут легко приспособиться к изменениям в жизни. А потому самое время взяться за здоровый образ жизни, перейти на правильное питание или расстаться с губительными для здоровья привычками.

Козероги

В этот период Козероги могут столкнуться с повышенной утомляемостью, вялостью и даже апатией. И здесь не стоит работать на пределе своих возможностей — в противном случае можете столкнуться с недугами. Звезды советуют внимательней отнестись к подсказкам своего организма — старайтесь больше отдыхать.

Водолеи

Сентябрь может преподнести Водолеям немало волнений — как приятных, так и не очень. Но дело даже не в самих переживаниях, а в том, что на их фоне представители знака могут столкнуться с нарушениями сна и даже со сбоями в работе эндокринной системы. Чтобы этого избежать, старайтесь обязательно соблюдать правильный режим дня.

Рыбы

В первый месяц осени Рыбы будут склонны к тому, чтобы делать себе поблажки. В связи с чем вредная еда и малоподвижный образ жизни могут стать их спутниками. Стоит ли говорить, что это — прямой путь к проблемам со здоровьем? А потому звезды советуют быть строже к себе! Считайте это инвестицией в свое хорошее самочувствие.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на неделю и рассказывали, что можно и чего нельзя делать по лунному календарю.

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