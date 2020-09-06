У меня есть друг, очень умный и талантливый. Чтобы накормить семью он ушел в частный извоз, — Валерий Ославский

Пандемия коронавируса, длительный карантин и экономический кризис оставили многих украинцев не только без сбережений, но и вовсе без работы. В это непростое время важно ни в коем случае не опускать руки. Известный врач, ведущий програмы «Я соромлюсь свого тіла» (СТБ) Валерий Ославский рассказал о своем товарище, которому по воле судьбы во время карантина пришлось сменить род деятельности.

«У меня есть друг. Очень умный, талантливый и способный. Но, в момент этого всего ковидо-трындеца, чтобы накормить семью ушел в частный извоз. Человек со светлой головой и кристальной честности. Занимавший хорошую должность. Сейчас, слава Богу, снова все в порядке. Но, уважаю его теперь еще больше! Примерил на себя его ситуацию. И понял, что поступил бы так же. Амбиции и все такое ничего не стоят, если ты не приносишь домой хлеба. Старик! Ты крут! Горжусь тобой!», — написал Валерий Ославский в Facebook и опубликовал фото с рюкзаком популярного сервиса по доставке еды.

При этом в комментариях пользователи принялись рассказывать о том, как они сами переживали тяжелые времена.

«Когда у меня были сложные времена, я и таксовала, и курсовые с контрольными делала на заказ, и тексты переводила, и уколокапельницы делала. Нужно было выживать. Уважение тому, кто не сидит, сложа руки. Любая работа достойна уважения», — пишет Ирина Назарова.

«Было мне 19 лет. После участия в „Мастер-шеф“ я учился в КУК Поплавского, одновременно устроился работать в студенческое кафе на раздачу блюд, также снимался на СТБ. Ребята устроли мне вырванные годы, осуждали за выбор, что повар из популярной передачи и котлеты раздает, а не в ресторане. На раздаче слышал каждый день толпы таких фраз, надсмехались мажоры, тайно фотографировали. Я с улыбкой вспоминаю этот этап, что выдержал», — пишет Евгений Поливода.

«Мой сын — артист балета в Одесском оперном театре, и сейчас, в связи с тем, что театр на карантине, тоже занялся доставкой заказов. Хотя это тоже далеко от его профессии. Одни люди, зная, что нужно зарабатывать, не брезгуют никакой работой. А другие — лежат на диване, и всех вокруг винят в своих бедах. Я в 90х, когда муж остался без работы, и двое детей, жарила пирожки — и по пляжу ходила. Пекла торты и по Привозу и Старокончику ходила, имея филологическое образование», — делится своим опытом Ирина Круссер-Зембик.

«Всегда уважала таких людей. Молодцы. Читая прекрасные коментарии, решила и я о себе в двух словах написать. 2009 году я стала Лучшей Медсестрой Армении, и по некоторым обстоятельствам пришлось уехать в Украину. Без гражданства Украины было сложно, устроилась в ресторане посудомойщицой и одновременно мыла и полы и туалеты. Я знала, что если мои родители узнают, то меня застрелят, это ж гордые армяне, а для меня не было стыдно, было стыдно жить за счёт родственников. Этот этап у меня прошедший, но я часто вспоминаю его, и часто вспоминаю фразу мою учительницу русского языка: — Жизнь, оно как колесо, можно в один миг упасть или наоборот. Я одно скажу, главное — не бояться трудностей, ведь каждый труд, который человек преодолевает жизнь становится ярче. Обнимаю всех и будьте счастливы», — пишет еще одна пользовательница.

«У нас с мужем тоже был бизнес, но после всего что произошло и происходит, мы остались без ничего (под шум карантина продали землю, где было наше заведение). Теперь муж в такси, а я на приготовлении домашних блюд на вынос», — рассказывают в комментариях.

Известный миллионер Марк Гинзбург в интервью «ФАКТАМ» рассказал, какие профессии в ближайшее время исчезнут, а кто будет востребован.

Читайте также: Героиня «ФАКТОВ»: «Во время пандемии я лишилась работы в греческом отеле. Но мне идет стаж и помощь 534 евро»

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

402

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter