«Во время пандемии я лишилась работы в греческом отеле. Но мне идет стаж и помощь 534 евро»

Через два года «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За эти 25 лет на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» появилась рубрика «25 лет спустя». В ней мы рассказываем читателям, как сложилась жизнь героев запомнившихся им публикаций.

— «Может, в Черногорию?» — «Нет…» — «Или Халкидики. Это север Греции. А что ваш Крит? Сейчас он больше похож на Турцию…» — «Нет. Именно Крит!» Кто бы мог представить, что тогда, в киевском турагентстве, решалась ее судьба. Надя, пиар-менеджер из Ривного, была измотана работой. Еле наскребла денег на путешествие, даже пришлось одалживать. Ведь снимала еще в столице квартиру. И вот в шаге от мечты ей говорят, что на Крите все занято! Каким-то чудом для нее и ее подружки нашлось два места в отеле, и девушка, что называется, вскочила в поезд в последний момент. Потом ей растолковали, почему был такой напряг с местами. Мужчин на крупнейшем в Греции острове Крит намного больше, чем женщин. Туристкам проходу не дают. Не отдых, а мечта! Поэтому, сорри, в июле в отелях мест нет… — Но тогда-то я не знала, что за слава у этого острова. И рвалась туда со страшной силой! — смеется Надя.

«Секса не было. Поэтому я, наверное, и вышла замуж»

Почему из всей толпы отдыхающих 37-летний Димитрис, управляющий супермаркетом, куда 27-летняя Надя зашла купить воды, выбрал именно ее? Слушайте, девушки, что говорит настоящий грек.

— Мне понравилось, что эта покупательница пришла в магазин не в обрезанных мокрых шортах и в растянутой вылинявшей майке, не в прозрачном белом платье без бюстгальтера, через которое все видно, как ходят многие туристки, — вспоминает с улыбкой Димитрис Тампакакис, муж Нади. — Она была в длинном струящемся легком розовом платье. Ее прекрасные черные волосы не были сбиты в колтун после морских купаний, а аккуратно расчесаны и украшены красивой заколкой с розочкой, под цвет платья. Такая нежная. Женственная… Я почувствовал, что у меня внутри что-то екнуло. Я попросил нашу сотрудницу из Украины: «Узнай, пожалуйста, одна ли она сюда приехала. Если одна, задержи ее как-то».

— Продавец меня удерживала, как могла, — рассказывает Надя. — Предложила продегустировать критский мед и ракомело (виноградную водку раки с медом). Я ответила, что да, путешествую одна, без мужчины, продегустировала все, что предлагали. Подняла глаза… И обомлела. На меня с улыбкой смотрел высокий стройный греческий бог! Внутри все встрепенулось: что-то будет…

Димитрис работал, как и многие тут, с 8:30 до 15:50, потом с 19:00 и до 00:00—01:00 , с перерывом на сиесту. Как мы умудрялись при этом встречаться, купаться на пляже, летать на парашюте и танцевать на дискотеке, ума не приложу!

— Секс был?

— Тогда, в первый мой приезд, нет. Наверное, поэтому я и вышла замуж. (Смеется.) Я довольно консервативных взглядов. А греки привыкли, что туристки, которые приезжают сюда на «праздник жизни» (порой две подружки зажигают с одним греческим красавчиком) — легкая добыча.

Здесь есть такое понятие, как greek lovers, греческая любовь. Раньше многие женщины именно за этим сюда и следовали. Говорят, немки даже оставляли своих мужчин в отелях и шли искать приключений с любвеобильными греками. И островитяне, насмотревшись на все это, для долгосрочных отношений ищут нормальную женщину, а не поклонницу «греческой любви»…

Расставались с Димитрисом с тоской в сердце. Полгода созванивались по скайпу. Потом синхронизировали наши отпуска, я опять купила путевку на Крит. Но родители так тревожились за меня, так нагнетали обстановку, что я чуть не сошла с трапа самолета… «Эх, мама, — сказала на прощание в трубку. — Была не была! Ну не сдаст же он меня на органы…» Успокоила, в общем, маму. (Смеется.)

Надежда даже представить не могла, что по приезде любимый отвезет ее на остров Санторини, наденет кольцо на палец, позовет замуж и повезет знакомиться с родными… Надя все время потрясенно молчала и была такой тихой, что Димитрис запереживал: поняла ли она его намерения? «Так ты будешь моей женой?» — переспросил в аэропорту. И лишь там пришедшая в себя невеста внятно ответила: «Да!»

Свадьбу, в украинских традициях, сначала сыграли в Ривном, на родине невесты. Стали готовить и большую греческую свадьбу. Пара только забронировала в популярном на Крите зале торжеств Palladium (а делать это нужно чуть ли не за год, такая очередь), как вдруг оказалось, что молодая ждет ребенка.

— Приехав к родным мужа, я, еще плохо знавшая греческий, хотела сказать: «Име энгиос пенде вдомадес», то есть «Я беременна пять недель», — вспоминает Надя. — Но так переволновалась, что выпалила: «Я святая пять недель!» У родных мужа вытянулись от удивления лица. И только когда Димитрис, давясь от смеха, подсказал, как правильно говорить, и я наконец-то произнесла эту фразу, все начали плакать, целоваться и обниматься…

Иоанна появилась на свет 16 июня 2014 года. Ее назвали в честь святого Иоанниса — церковь этого святого находится в городке Сталида, где мы сейчас живем. К большой греческой свадьбе решено было добавить и крестины. Так делают многие. В целях экономии. Всего были приглашены 550 семей. Своих гостей пригласили и свидетель, и крестный, они имеют на это право. Получилось 1 330 человек!

«Когда уходила из свадебного зала, спохватилась: «А м’ясо забули забрати!»

В большую греческую свадьбу (о которой «ФАКТЫ» подробно рассказывали в публикации «Надежда Валинкевич: «Мы потратили на свадьбу 30 тысяч евро. Столько на Крите стоит однокомнатная квартира») невеста тоже внесла украинский колорит. Свадебное платье в национальном стиле заказала известному киевскому дизайнеру Оксане Полонец. Оно было из королевского атласа молочного цвета, украшенное бисером и стеклярусом, на поясе — вышивка с маками. В типографии отпечатали по 100 бумажных флажков Греции и Украины, из которых молодые сделали гирлянду и украсили ею холл зала торжеств. Сине-желтыми ленточками были декорированы и вазы с цветами…

О большой греческой свадьбе «ФАКТЫ» рассказали в декабре 2014 года

— Гуляли до утра, — продолжает Надя. — В какой-то момент Димитрис сказал: «Видишь, какой твой муж был независимый, как гулял с друзьями. Но потом пришла ты, забрала мою свободу и принесла мне счастье! Ксерис посо сагапао? Пано-пано-пано! («Знаешь как я тебя люблю? Высоко-высоко-высоко!»)

— Как романтично… Свадьбу удалось «отбить»?

— Мы вышли в ноль. Ужин (из расчета 18—20 евро на человека) обошелся в 26 тысяч евро. Всего потратили на свадьбу 30 тысяч евро. Можно было бы на эти деньги купить небольшую квартирку, но мы об этом даже не заикались. Большая греческая свадьба — главное событие в жизни грека. Как только малыш делает первый шаг, родители начинают откладывать деньги на его бракосочетание. И не сыграть такую свадьбу — смертельно их обидеть, хотя при средней зарплате 500—800 евро она может обойтись в 30—50 тысяч евро…

Когда уже уходили из свадебного зала, я как настоящая украинка спохватилась: «А м’ясо забули забрати!» И решила «эвакуировать» коробку с мясом, которое не съели гости. Метрдотель опешил, но вежливо поинтересовался: «Как вы его унесете? Там же около 100 килограммов, а гости нетрезвые, еще упадут, уронят? Приходите завтра» Я думаю: «Ага, завтра. А вдруг оно денется куда-то». И отвечаю ему: «Та не переживайте вы так. Донесем». А метрдотель с достоинством отвечает: «Мы всегда все отдаем без остатка, не в наших правилах оставлять что-то себе». Вот так вот встретились два менталитета.

«Муж три года почти не купался в море»

— Надя, мы о вас давно уже не писали. Что за это время произошло?

— Второй ребенок!

— Запланированный?

— В Греции любой ребенок запланированный. Там все помешаны на детях. Беременной прохожие желают: «Кали лефтерья!», что означает «Хорошего освобождения!», то есть удачного разрешения от бремени. А на малыша на улице может напасть куча взрослых, которые будут ему целовать руки и петь песенки. Невероятные люди…

Наблюдалась и рожала я у того же частного врача Милтиадиса Парисиса, что и в первый раз. Платила 50 евро в месяц за сопровождение. Он делал мне кесарево сечение, когда рожала Иоанну. Сделал и когда рожала Викторию. Я назвала дочку так в честь своего папы — Виктора. За второго ребенка государство выплатило 2 тысячи евро. Но, чтобы получить такую одноразовую соцпомощь, нужно проработать в Греции до родов минимум два года.

Надя и Димитрис воспитывают двух дочек

— Цены на роды за это время не упали? Помню, вы говорили, что в частном роддоме на острове Крит за первенца в 2014 году заплатили 3 тысячи евро.

— Из этой суммы гонорар врачу — тысяча евро. Можно было рожать, конечно, и в государственном роддоме. Но и там обошлось бы ненамного дешевле. Ведь вознаграждение доктору — от 500 евро до двух тысяч, если роды принимает известный специалист. На этот раз в той же частной «Митере» взяли намного дешевле. Если женщина имеет карту безработного, ей делают 50-процентную скидку. Вторые роды обошлись в 1200 евро.

Сегодня наша младшая, Виктория, ходит в садик. Ей три годика. Старшей, Иоанне, 6 лет. Скоро в школу. В нашем районе есть частная школа, где за 350 евро школьника будут учить, кормить, привозить — увозить домой, и в группе продленного дня делать с ним уроки. А есть и бесплатная, которая работает всего до двух часов дня. Чтобы забирать в такое время ребенка, нужно не работать. Вот и думай: либо сидеть без зарплаты дома и водить дитя в школу, либо отдавать 80 процентов заработка за частный садик, но при этом иметь стаж, опыт и небольшой остаток от зарплаты.

— А няня?

— Няня дорого. Около 40 евро в день. Невыгодно.

— Вы за эти годы решили свой квартирный вопрос?

— Пока нет. Сначала жили в служебной квартире, которую выделили мужу на работе. Сейчас снимаем новый дом (96 квадратов с двумя спальнями) за 450 евро в месяц. Чтобы быстрее насобирать на жилье, открыли в 2017 году частный бизнес — туристический магазинчик Greek Tastes («Греческие вкусы»). Думали, сможем раскрутить свой бизнес, взять кредит на жилье. Здесь можно купить дом за 60—90 тысяч евро, в зависимости от размеров, новизны и расположения.

Сначала продавали в магазинчике только сладости. Потом, видя, что торговля идет слабо, расширили ассортимент: сладости плюс оливковое масло, плюс специи, плюс косметика. Но… наш бизнес пришелся на тяжелые годы. Туристов не так много. В Украине война. Курс евро вырос. Стало понятно: на одну лишь выручку из магазина не выживем. И муж дополнительно нашел работу управляющим супермаркетом.

Что сказать? Это работа без выходных. Три года Димитрис в море почти не купался, настолько занят. Приходит в семь вечера с основной работы и бежит в наш частный магазинчик, где работает до 12 ночи…

«Большая ошибка считать, что выйти замуж за иностранца —значит попасть в рай»

Надя как может помогает мужу. В 2013-м устроилась в аптеку, где нужны были специалисты, знающие языки. Работала в отеле менеджером гостевой службы, который отвечает за комфорт гостей и репутацию отеля. Выучила немецкий, сдала его на уровень B1. В отеле платили 800—900 евро. Один выходной в неделю плюс питание.

Отработала один сезон, забеременела. Отдала ребенка в садик в год и семь месяцев и вышла на работу в другой отель. Только обрадовалась, что можно хоть немного скопить на покупку жилья, как грянул коронавирус…

Работодатели многим сотрудникам снизили зарплаты или убрали бонусы. Мужу Димитрису как управляющему супермаркетом оплачивали бензин плюс давали бонусы, на которые можно было брать бесплатно продукты. Сейчас этого уже нет. Должность Нади в отеле не открылась: отдыхающих стало намного меньше, соответственно, некоторые рабочие места хозяину отеля пришлось «заморозить».

— Согласно новому закону в Греции, если ты как сотрудник отельного бизнеса из-за последствий пандемии коронавируса потерял работу, но трудился в этом отеле в 2019 году, автоматически переходишь в число виртуальных сотрудников, — рассказывает моя собеседница. — Для этого открыта спецплатформа онлайн, куда вносишь все свои данные, а отель, где ты трудился прошлым летом, в свою очередь зачисляет тебя как сотрудника виртуального.

За тобой в таком случае сохраняется стаж и страховка. И в течение четырех месяцев государство тебе выплачивает помощь в размере 534 евро. При прожиточном уровне 400—500 евро. Можно жить…

Еще из приятных сюрпризов от правительства: во время коронавируса снизились цены на проезд. Для поощрения туризма временно уменьшили НДС на все виды транспорта — от самолетов до автобусов и железной дороги — с 24 до 13 процентов.

Надя уверяет, что Крит в силу его островного расположения — одно из самых безопасных мест для отдыха. Греция вообще считается одной из наименее затронутых пандемией COVID-19 европейских стран. Отели открылись 1 июля. С 17 августа туристы, приезжающие в Грецию, должны иметь справку, взятую не более чем за 72 часа до пересечения границы, — отрицательный анализ на коронавирус.

Для тех, у кого заподозрят коронавирус, ассоциация отельеров открыла COVID- отели, где люди будут жить и питаться бесплатно.

Любопытно, что при этом цены на отдых не упали. В среднем стандартный номер без питания стоит 35 евро. Ужин в таверне — 15—20 евро с человека. В общем, выживая, греки цены не снижают.

— Большой ошибкой есть иллюзия многих наших девушек, что выйти замуж за иностранца — значит попасть в рай, где ты будешь лежать на диванчике и смотреть в потолок, — говорит в конце нашей беседы Надя. — Чтобы что-то иметь в другой стране, нужно пахать с утра до ночи. Пашут все: и местные, и приезжие. Поэтому надо быть готовым к трудностям, воспринимать их стойко. И, конечно, учить языки. Это пропуск на лучшую работу.

— Ваша любовная лодка не разбилась о бытовые проблемы?

— Нет. Муж по-прежнему меня любит. Ревнует по сей день! Не разрешает носить короткие платья. Мои ножки — только для него. Декольте глубокое тоже под запретом. (Смеется.) Однажды выбирали с ним платье, купили. А оно чуть прозрачное. Не вынес он этого. Пришлось отдать подружке. «А то все мужики на твою попу смотреть будут», — возмущенно сказал он мне.

Димитрис называет меня кошечкой, а доченек — своими котятками. Любит делать подарки. Всегда подчеркивает, что, несмотря на трудности, мы уже безумно богаты, потому что есть друг у друга.

В Греции есть поговорка: «В одежде, в которой идешь на тот свет, карманов нет». И когда я расстраиваюсь, что усилия приложены, а заработать в какой-то момент не удалось, любимый мне ее напоминает.

И обнимает меня. Крепко-крепко…

P. S. После первой публикации в «ФАКТАХ» многие пытались найти контакты Нади, чтобы расспросить о возможном замужестве и жизни в чужой стране. Сейчас с героиней можно связаться через ее Instagram @crete_naiznanku.

Фото из Facebook

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