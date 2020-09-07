Россия живет телевизором, считая фейком все в интернете, — Елена Рыковцева

Россияне не верят, что протесты в Хабаровске идут на самом деле, ведь их не показывают по телевизору. Раз этого не было в телеке, а только в интернете, значит, это фейк, рассуждают люди. Об этом в соцсети пишет российская журналистка Елена Рыковцева.

«В силу кучи разных обстоятельств я последние несколько дней живу в одном русском городе, — пишет Елена Рыковцева, — в квартире скромной русской женщины, с которой мы разговариваем по вечерам, и вот она мне прямо в эту минуту говорит:

— А как ты думаешь, эти протесты в Красноярске по поводу — как его? — Фургала, это правда?

— В Хабаровске, - автоматически поправляю я.

— Ну да, да, в Хабаровске. Это правда?

— В каком смысле? — я никак не могу понять, о чем она.

— Ну смотри, по телевизору ничего этого не показывают, это только в интернете.

— Ну да, — соглашаюсь, по прежнему не врубаясь что она имеет в виду.

— Так может быть это фейк? — говорит она.

— Что фейк?

— Протесты эти, в Хабаровске.

— Почему фейк?

— Ну я же говорю, их нет по телевизору, только в интернете.

— И как же выглядит этот фейк?!! — это я пытаюсь понять, как она представляет себе подделку хабаровских событий.

— Ну вот один раз был протест, записали, и потом показывают одно и то же.

— В интернете?!

— В интернете.

Я прямо охренела. Я еще не сталкивалась с такой постановкой вопроса. Раз этого не было в телеке, а только в интернете, значит это фейк. Но я не стала вступать в долгие разъяснения. Я сказала просто и понятно:

— У меня там подруга живет. И она пишет, что все это правда.

— Ну тогда ладно, — вполне удовлетворилась этим ответом моя собеседница.

UPD. Судя по комментам, тут многие почему-то решили что она путинистка. Нет! Она на выборах за другого кандидата голосовала (я в осадок выпала от этого имени) который ей как раз по телеку в тот момент понравился больше. Она не путинистка, у нее очень критическое отношение к власти, она Путину благодарна за одну-единственную историю, но поскольку это уже связано с ее городом, я потом расскажу, когда сяду написать про город. При этом, подчеркну, за одну городскую историю благодарна, а за кучу других клянет. У нее просто ящик в авторитете, а интернет не вызывает никакого доверия. И это, к сожалению, горькая правда нашей жизни. Россия живет ящиком. Поэтому не только телекритикам, но и политикам было бы тоже неплохо смотреть телевизор. Чтобы понимать, откуда что берется в головах избирателей. И наоборот, почему в них нет того, что казалось бы должно быть железно", — написала в Facebook Елена Рыковцева.

Впрочем, как рассказывал в интервью «ФАКТАМ» социолог Владимир Паниотто, в Украине большинство людей тоже слепо доверяют телевизору.

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