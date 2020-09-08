Собака шокировала хозяйку неожиданным приплодом (фото)

В Ирландии один из самых больших приплодов зафиксировали у собаки, стерилизации которой помешала пандемия коронавируса. Ранее из-за COVID-19 в Африке настолько опустели дороги, что их начали перекрывать спящие львы.

Как сообщает Metro, лабрадора Беллу должны были стерилизовать, но визит к ветеринару пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В результате собака забеременела и родила сразу 16 щенков. Один из них умер, но такой приплод стал одним из крупнейших в истории.

Щенков раздадут новым хозяевам, с которых не возьмут платы, только попросят обращаться с животными как с членами семьи.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые зафиксировали коронавирус у собак — подозревается, что они заразились от своих хозяев.

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