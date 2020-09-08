День, когда лучше не рисковать: гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Четверг, 10 сентября, — в этот день постарайтесь объективно оценивать свои возможности и не рисковать. «ФАКТЫ» предлагают вам ежедневные эксклюзивные астрологические прогнозы, и сегодня — гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Дел окажется довольно много. Постарайтесь определиться для себя с первоочередными задачами, так как охватить все сегодня вряд ли получится. Позитивные тенденции окажут благоприятное влияние на вашу личную жизнь.

ТЕЛЕЦ

День удачен для ведения деловых переговоров, подписания важных документов. Однако не упускайте из виду любую мелочь, иначе она грозит перерасти в глобальную проблему. На амурном фронте вероятно новое знакомство, но не спешите открывать этому человеку свою душу.

БЛИЗНЕЦЫ

Сумеете быстро и без проблем решить текущие дела, если не будете взваливать на себя дополнительные обязанности. Вечер желательно провести в тихом семейном кругу. Гороскоп советует проявить аккуратность при работе с электротехникой.

РАК

Представится шанс проявить свои лидерские качества и продемонстрировать организаторские способности, благодаря чему сумеете заслужить уважение окружающих. Откажитесь сегодня от экстрима, так как велик риск получить серьезные травмы.

ЛЕВ

Звезды советуют поберечь себя, так как жизненный потенциал сейчас находится не на высоте. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Не стоит браться за важные и ответственные дела, особенно, если они связаны с денежными расчетами.

ДЕВА

Постарайтесь философски отнестись к происходящим в этот день событиям, не бросайтесь в крайности. Финансовыми операциями сейчас лучше не заниматься. Также следует поберечь свое имущество и воздержаться от новых знакомств.

ВЕСЫ

Беритесь только за то, что вам по силам, а при принятии важных решений прислушивайтесь к советам более сведущих людей. Финансовое положение нынче стабильное, можете порадовать себя приятными покупками для души.

СКОРПИОН

Неплохое время для возвращения к отложенным проектам — сейчас все должно пойти как по маслу, и вы сумеете быстро добиться успеха. Вечер подходит для дружеских посиделок и разговоров по душам.

СТРЕЛЕЦ

На вашем пути могут возникнуть неожиданные преграды, но вы с достоинством сумеете их преодолеть. На амурном фронте найдите возможность сделать приятный сюрприз любимому человеку.

КОЗЕРОГ

На помощь со стороны в сложных делах сегодня рассчитывать не стоит, надейтесь только на собственные силы — тогда и результатом останетесь довольны, и нервы свои сбережете.

ВОДОЛЕЙ

Скорее всего, сегодня придется выступить в роли жилетки. Времени на это может уйти немало, но вы получите моральное удовлетворение за проделанную работу. Берегите позвоночник, не поднимайте тяжести.

РЫБЫ

Благоприятное время для работы с финансами, очень вероятно, что сумеете приумножить свой капитал. Не исключены также и многообещающие предложения, касающиеся карьерного роста.

Хорошего вам дня!

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