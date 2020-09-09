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Политика

Главе "Укроборонпрома" Абромавичюсу уже нашли замену, — СМИ

21:36 9 сентября 2020
Укроборонпром

Гендиректором «Укроборонпрома» вместо Айвараса Абромавичуса в Кабмине предложили назначить Сергея Тихонова, который сейчас возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Зеленскому представление на назначение Тихонова, передает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998−2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины и блока «За единую Украину».

Абромавичус возглавлял «Укроборонпром» с лета 2019 года.

Напомним, экс-нардеп Мустафа Найем, назначенный замгендиректора «Укроборонпрома», заявлял, что за последние десять лет из концерна украли почти миллиард гривен.

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