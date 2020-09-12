Статистика по COVID-19 имеет слабое отношение к реальности, — Сергей Наумович

Официальная статистика распространения коронавирусной болезни в Украине учитывает далеко не все случаи заболевания, пишет известный блогер Сергей Наумович

«Эти цифры новых случаев заражения, которые мы видим в официальных сообщениях, имеют слабое отношение к реальности. По ним можно оценивать только тенденции. Расскажу случай в Одессе с моим приятелем. В конце августа вдруг появилась температура 37,5. Головная боль, был небольшой кашель, общая слабость. Температура надолго не сбивается, по всем признакам — «ковид», он принимает всевозможные известные медикаменты типа разжижителей крови и различные «орбидолы», которые предусмотрены для данного заболевания.

Через неделю, в перых числах сентября, температура поднялась до 39. Звонок семейному врачу. Врач рекомендует сделать компьютерную томографию легких. Выясняется, что уже двухсторонняя пневмония начальной стадии. Снова звонок семейному врачу. Врач рекомендует вызвать «скорую». Звонок на «103». Через полчаса «скорая» приезжает. Медики в костюмах химзащиты принимают решение, что состояние больного средней тяжести и лечение будет проходить в домашних условиях под наблюдением семейного врача. Такое распоряжение начальства, видимо. Направление на тест на коронавирус при этом не было сделано, так как медики тут же увидели на своих смартфонах сообщение о том, что лаборатория перегружена и сегодня уже не принимает пациентов. На следующий день в Одессе закончились тесты вообще, а семейный врач дал список медикаментов, которые необходимо принимать/колоть, так как по всем признакам это именно «ковид19». Но тест не был сделан.

В итоге «единичку» в статистике мой приятель своим заболеванием не добавил, а родственники, проживающие в той же квартире, перенесли «корону» в легкой форме: по три дня была температура 37.5 в сопровождении общей слабости. И это тоже не отображено в статистике. Также выяснилось, что подобные истории с температурой до 39 повторились в семьях сотрудников по работе моего приятеля. Но там кто-то один тест таки сделал и одна «единичка» в статистику таки пошла. То есть из пяти случаев где-то один из них пошёл в сводки цифр, которые мы ежедневно видим.

АПД: семейный врач отказался приходить и делать уколы. Данное ремесло пришлось осваивать родственникам) После нескольких дней температура с 39 опустилась до 36,6″, — пишет Наумович в Facebook.

Ранее известный волонтер и блогер Дана Яровая заявила, что Украину ждет такая же по масштабам эпидемия коронавирусной болезни, которая имела место весной 2020 года в Италии.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

264

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter