Тельцов ждут успехи на любовном фронте, а Ракам выпадет шанс улучшить материальное положение: гороскоп на 14 сентября

Понедельник, 14 сентября, — в этот день нежелательно принимать важные решения и связывать себя долгосрочными обязательствами.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Вам в этот день любые преграды будут ни по чем. Вряд ли кто-то посмеет стать на вашем пути или ограничить свободу ваших действий. Так что можете смело идти к намеченной цели.

ТЕЛЕЦ

День сулит успехи как на трудовом фронте, так и на амурном. Не исключено знакомство с весьма неординарной личностью. Берегите нервную систему, не принимайте близко к сердцу мелкие неприятности.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит слушать ничьих советов. Вы и сами прекрасно знаете, как следует действовать и в каком направлении двигаться. Благоприятное воздействие на ваш организм сегодня окажут массаж и плавание.

РАК

Судьба предоставляет шанс улучшить свое финансовое благосостояние. И в личной жизни вас могут ждать положительные перемены. День подходит для укрепления иммунной системы, контрастный душ окажется наилучшим вариантом.

ЛЕВ

Не исключено поступление важной для вашего будущего информации. Постарайтесь не бросаться из крайности в крайность, иначе это может негативно сказаться не только на личных отношениях, но и повредить вашей карьере.

ДЕВА

Ожидается довольно плодотворный день. Однако постарайтесь действовать в одиночку, как бы трудно вам ни было. Помощь со стороны может оказаться для вас не очень удачной. Сегодня не исключено начало дружеских или романтических отношений.

ВЕСЫ

Звезды будут благосклонны к тем, кто смотрит вперед с оптимизмом и привык действовать решительно. В делах амурных ожидаются приятные сюрпризы.

СКОРПИОН

Ваша деловая активность сегодня может оказаться практически на нуле. По возможности, ограничьте свои контакты, и уж тем более не стоит браться за решение сложных вопросов. Уделите особое внимание желудочно-кишечному тракту, откажитесь от употребления фаст-фуда.

СТРЕЛЕЦ

День благоприятен для проведения переговоров и завершения начатых ранее дел. Весьма плодотворной для вас окажется коллективная работа, в которой сумеете достичь неплохих результатов.

КОЗЕРОГ

Не давайте волю негативным эмоциям — сегодня они могут подпортить вашу репутацию. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов — это поможет вам немного успокоиться.

ВОДОЛЕЙ

Хорошо будут складываться дела на службе, начальство по достоинству оценит ваш трудовой энтузиазм. При принятии важных решений не забывайте о золотых словах: семь раз отмерь — один отрежь.

РЫБЫ

Предстоит немало дел, которые потребуют незамедлительного решения. Чтобы все успеть в срок и не упасть без сил, старайтесь грамотно распланировать этот день. Вечер посвятите полноценному отдыху.

Хорошего вам дня!



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