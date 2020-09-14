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Деньги

Ни больничных, ни декретных: в Украине остановлены все страховые выплаты

16:57 14 сентября 2020
Гривны

В Фонде социального страхования Украины заявили о блокировке выплат пособий по временной нетрудоспособности, семьям умерших от COVID-19 медикам, а также страховых выплат пострадавшим на производстве. Кстати, годом ранее в Фонде приостанавливали перечисление денег для выплат больничных, а также помощи по беременности и родам.

Как уточняют в Фонде, блокировка стала «результатом незаконного регистрационного действия частного нотариуса из Днепропетровской области в государственном реестре юридических лиц в отношении руководителя исполнительной дирекции». Подробности не сообщаются, однако в сообщении говорится о «грубом нарушении» ряда законодательных норм.

«Такие действия привели к задолженности по выплате материального обеспечения, страховых выплат и расходов на медицинскую и социальную помощь людям, которые на сегодняшний день составили более 500 млн гривен, из которых: пособие по временной нетрудоспособности на сумму свыше 450 млн грн; единовременное пособие и страховые выплаты членам семей медицинских работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни COVID-19 — 1,80 млн грн; ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей — 10,22 млн грн; страховые расходы на медицинскую и социальную помощь — 5,16 млн грн», — отмечают в Фонде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной 2020 года в Украине фиксировались задержки с выплатой больничных и пособий по безработице — в среднем, задержки составляли 13 рабочих дней.

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