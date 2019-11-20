В Украине приостановили выплаты больничных и декретных: что происходит?

Украина

Со среды, 20 ноября, Фонд социального страхования приостановил перечисление денег для выплат больничных, а также помощи по беременности и родам. Ранее сообщалось, что с октября 2019 года в Украине повысили требования к минимальному стажу для выхода на пенсию.

«В Фонд подали заявки-расчеты 13,573 млрд гривен, что превышает смету по этому направлению более, чем на миллиард гривен», — говорится в сообщении. Также сообщается, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

«По действующему законодательству, Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлениям материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны еще 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», — заявил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

Осуществления страховых выплат, а также финансирования медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется Фондом в штатном режиме.

Напомним, что по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины начал проверку достоверности информации, поданной в электронных пенсионных делах.

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