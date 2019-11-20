24.10 / 24.32 26.56 / 26.94
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине приостановили выплаты больничных и декретных: что происходит?

15:04 20 ноября 2019 252
Гривни
Инф. «ФАКТОВ»

Со среды, 20 ноября, Фонд социального страхования приостановил перечисление денег для выплат больничных, а также помощи по беременности и родам. Ранее сообщалось, что с октября 2019 года в Украине повысили требования к минимальному стажу для выхода на пенсию.

«В Фонд подали заявки-расчеты 13,573 млрд гривен, что превышает смету по этому направлению более, чем на миллиард гривен», — говорится в сообщении. Также сообщается, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

«По действующему законодательству, Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлениям материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны еще 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», — заявил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

Осуществления страховых выплат, а также финансирования медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется Фондом в штатном режиме.

Напомним, что по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины начал проверку достоверности информации, поданной в электронных пенсионных делах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер