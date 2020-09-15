Пришло время подумать о здоровье: гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака

Четверг, 17 сентября, — день хорош для решения проблем, связанных с образом жизни и здоровьем. «ФАКТЫ» ежедневно предлагают вам эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака. И сегодня — астрологический прогноз на 17 сентября.

ОВЕН

Жизненный потенциал сейчас находится на высоком уровне, так что можно приступать к самым активным действиям. Запланированные на этот день дела окажутся весьма успешными. Могут напомнить о себе давние недоброжелатели, не дайте им возможности нарушить ваши планы.

ТЕЛЕЦ

Сейчас есть прекрасная возможность быстро справиться с поднакопившимися делами. Главное — четко определить первостепенные задачи. Тем, кто еще не в паре, следует активно заняться поиском своей второй половинки.

БЛИЗНЕЦЫ

Вполне вероятно, что представится шанс повлиять на события ближайших нескольких дней. От того, какую стратегию вы для себя выберите, будет зависеть и финансовое состояние. День благоприятен для поддержания дружеских и романтических связей.

РАК

В этот день для вас будет весьма полезным оказаться в не совсем привычной для вас среде — сможете почерпнуть для себя много чего интересного, да и кое-какие идеи наверняка посетят вас. Откажитесь сегодня от тяжелой пищи.

ЛЕВ

Предстоит довольно напряженный день. Придется решать массу мелких, но неотложных задач. Уделите пристальное внимание состоянию ваших суставов, не подвергайте их чрезмерным нагрузкам.

ДЕВА

Перед вами может стать проблема выбора, причем, там, где вы совсем этого не ждали. Призовите на помощь холодный ум и трезвый расчет. Не следует сегодня вступать ни в какие дискуссии, особенно с начальством.

ВЕСЫ

Не давайте волю своим эмоциям, сейчас они могут серьезно навредить вашей репутации. Постарайтесь найти себе занятие по душе. Новое хобби может полностью вас поглотить, благодаря ему сумеете восстановить душевное равновесие.

СКОРПИОН

Будьте внимательны при работе с важными документами. Велик риск допущения какой-то юридической неточности, которая может свести на нет все ваши труды. В личной жизни грядет пора перемен.

СТРЕЛЕЦ

День хорош для творчества, направьте свою энергию в созидательное русло. Практический подход к делу и организаторские способности помогут повысить ваш авторитет и улучшить финансовое положение.

КОЗЕРОГ

Непредвиденные обстоятельства могут изрядно опустошить ваш кошелек. Но во всем следует искать положительные моменты — нерешенная сейчас проблема, в будущем грозила перерасти в глобальную катастрофу. Берегите нервную систему, не расстраивайтесь по пустякам.

ВОДОЛЕЙ

Нынешний день сулит немало возможностей для самореализации. Грех не воспользоваться таким шансом, даже если некоторые вещи могут оказаться вам не под силу с первого раза. Сейчас ваш организм находится не в лучшей форме, поэтому следует воздержаться от чрезмерных физических нагрузок.

РЫБЫ

Предстоит решить немало вопросов, некоторые из которых потребуют посещения различных инстанций. Не стесняйтесь переспросить даже несколько раз, если вам не совсем понятны какие-то нюансы, ведь от них будет зависеть успех вашей дальнейшей деятельности.

Хорошего вам дня!

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