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Соцстрах возобновил выплаты после задержки: в Фонде дали разъяснения

18:09 16 сентября 2020
Соцстрах возобновил выплаты после задержки: в Фонде дали разъяснения

Фонд социального страхования Украины 16 сентября возобновил выплаты пособий по временной нетрудоспособности, семьям умерших от COVID-19 медикам, а также страховых выплат пострадавшим на производстве.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, блокировку финансирования на общую сумму 686,9 млн гривен спровоцировал частный нотариус из Днепропетровской области.

«Так, сегодня (16 сентября. — Авт.) осуществлено финансирование больничных, декретных, страховых выплат пострадавшим на производстве и единовременных пособий членам семей медицинских работников, умерших от COVID-19, расходов на медицинскую и социальную помощь на общую сумму 686,9 млн гривен», — говорится в сообщении Фонда.

Это произошло после того, как Министерство юстиции отменило незаконные регистрационные действия частного нотариуса и внесло изменения в государственный реестр юридических лиц в отношении руководителя исполнительной дирекции Фонда.

Напомним, минувшей весной в Украине также фиксировались задержки с выплатой больничных и пособий по безработице.

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