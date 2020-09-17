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Политика

Арахамия поообещал лично блокировать создание следственной комиссии по "вагнеровцам" (видео)

19:34 17 сентября 2020
Арахамия

Создавать парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию сорванной спецоперации по задержанию «вагнеровцев», на которой настаивали часть нардепов и родственники погибших на Донбассе военных, нельзя.

Об этом в четверг, 17 сентября, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пообещав лично блокировать ее создание.

«Я буду блокировать лично. Потому что считаю, как и все руководители спецслужб, кто участвовал и не участвовал, все без исключения, это вообще ерунда», — уточнил Арахамия.

По словам нардепа, в материалах операции содержится много секретных данных и есть вопросы допуска к государственной тайне.

«Например, я в комитете национальной обороны и безопасности. И у нас не все члены комитета даже имеют доступ и допуск… Если, допустим, эта спецоперация, как пишут СМИ, была выполнена вместе с другими спецслужбами других стран, то, вы думаете, что это будет одобрено спецслужбами других стран, когда их закрытые отношения будут каким-то образом обсуждены в обществе? Вы видели совместную операцию Моссада или МИ6, которую обсуждали бы в каком-то парламенте? Для этого существует конкретная механика, определенная законодательством», — пояснил Арахамия.

По его словам, существует подкомитет по разведке, в котором есть люди из всех фракций в парламенте, которые могут получить допуск и доступ, пригласить любую персону в этой стране на доклад в закрытом формате, чтобы выяснить все обстоятельства. А потом кратко, не разглашая никакую тайну, доложить обществу, есть ли измена, или ее нет.

Напомним, главный редактор «ЦензорНет» Юрий Бутусов обвинил ближайшее окружение президента Зеленского в причастности к срыву операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

А в недавнем интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что операцию по «вагнеровцам» сорвал человек из ближайшего окружения Зеленского.

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