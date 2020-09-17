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В Киеве с помощью е-mail рассылки распространяют фейки о сниженных тарифах

20:33 17 сентября 2020
В Киеве с помощью е-mail рассылки распространяют фейки о сниженных тарифах

В Киеве распространяют фальшивую информацию через е-mail рассылки, сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС). Дезинформация приходит в виде писем и отсылается с адреса, домен которого похож на правительственную электронную почту. В таких сообщениях содержится новость о якобы «грядущем уменьшении тарифа на электроэнергию в IV квартале 2020 года — до окончания карантинного периода». А для ознакомления с данными нужно «осуществить вход» в личный кабинет по ссылке, которая не принадлежит ЦКС. Инициаторы рассылки незаконно использовали логотип и общую визуальную стилистику личного кабинета ЦКС.

В ЦКС призывают быть бдительными и помнить: единственная ссылка, по которой можно регистрироваться и пользоваться личным кабинетом ЦКС (во время регистрации в кабинете ЦКС для надежности и сохранения данных предусмотрен индивидуальный ключ авторизации). Все рассылки от ЦКС имеют формат «…@сks.com.ua», «…@сks.kiev.ua».

Сейчас выясняется ситуация и в соответствующие органы ЦКС намерен обратиться с запросом, чтобы установить организаторов распространения фейков.

Тем временем в Центре коммунального сервиса напомнили о перечне оказываемых услуг, которые можно заказать онлайн на сайте организации. С помощью онлайн-сервиса «дистанционное обслуживание» можно:

  • оставить заявку на распромбирование и опломбирование квартирных счетчиков воды;
  • направить заявку на контрольное снятие показаний квартирных счетчиков воды и тепла;
  • получить дубликат счета за коммуналку;
  • заказать акт взаиморасчетов за потребленные услуги, справку о состоянии задолженности;
  • внести изменения по количеству зарегистрированных в квартире для дальнейших расчетов.

В разделе «дополнительный сервис» можно заказать: поверку, установку и замену квартирных приборов учета воды и тепла, ремонт многотарифных счетчиков, установку, замену и техобслуживание бойлеров, сантехники, подключение бытовой техники, прокладку труб ХВП и ГВП, разводку водопровода и канализации, охрану квартир, домов, офисов и нежилых помещений, видеонаблюдение, установить и обслуживать видеодомофонов, охранную сигнализацию и систему антизатопления. •

С июня до конца августа специалисты ЦКС оказали более миллиона дистанционных услуг.

Напомним, ранее правоохранители блокировали в разных регионах Украины деятельность ботофермы с 8 тысячами активных аккаунтов, которые поддерживались через российские онлайн-сервисы.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружена ботоферма, распространявшая фейки.

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