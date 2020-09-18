«Нечестные люди паскудят имя моей внучки»: Фокин резко высказался о скандале с его назначением в ТКГ

Заместитель главы ТКГ Витольд Фокин отрицает, что внучка помогла ему получить эту должность.

Как сообщает «Українське радіо», Фокин заявил, что познакомился с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком три года назад.

«Моя внучка — довольно популярная певица, она имеет достаточно много друзей. И она иногда приезжает ко мне со своим окружением. Однажды она приехала с высоким красивым парнем, с ними кто-то был… Я не придавал значения тому визиту, познакомились, и эта тема была исчерпана», — утверждает Фокин.

Спустя три года Фокина пригласили в Офис президента для разговора, где, по его словам, он пообщался также с Кравчуком. При этом Ермак предложил им возглавить делегацию.

«Я не знаю, был ли предварительный разговор с Кравчуком», — говорит Фокин.

Перед тем как дать согласие занять должность, Фокин переговорил с Кравчуком.

«Мы встретились с Леонидом Макаровичем и разговаривали с ним 6 часов», — сказал бывший премьер-министр.

Он говорит, что сначала отказался от предложения, так как семья была против. И только после уговоров знакомых Фокин изменил решение.

«Через две недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем. По функциям, я должен был обеспечить коммуникацию с обществом, с организациями», — сказал Фокин.

Прокомментировал он и скандал, который вызвала своим заявлением Маша Фокина.

«Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас паскудят имя моей внучки, будто она устроила меня на эту должность. Все это — выдумки», — сказал Витольд Фокин.

Ранее Фокин заявлял, что не помнит, когда познакомился с Андреем Ермаком.

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