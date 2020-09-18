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Люди и звери

«Пришла в приют за собакой, а ушла с ним»: женщина очаровала сеть своим новым питомцем

20:12 18 сентября 2020
«Пришла в приют за собакой, а ушла с ним»: женщина очаровала сеть своим новым питомцем

Женщина пришла в приют, чтобы взять оттуда собаку, но стала свидетелем «душераздирающей» сцены.

Пользовательница ресурса Reddit под ником Psychicflea из Далласа (штат Техас, США) 18 сентября опубликовала видео.

«В понедельник я приехала в местный приют, чтобы забрать немецкую овчарку, вызволенную накануне спасателями», — рассказала женщина в комментариях.

Но все сложилось иначе — она увидела котенка.

Он мяукал и карабкался, пытаясь выбраться из клетки, проталкивал мордочку между прутьев в явной надежде, что его унесут.

Psychicflea сняла это на видео.

Ролик собрал уже более 140 тыс. голосов.

Котенка в комментариях прозвали Пав-варотти за «голос».

«Я решила его „усыновить“. К счастью, у меня с собой был запасной ящик», — сообщила Psychicflea.

«Иногда вы выбираете котенка, а иногда — котенок выбирает вас», — написал под видео один из комментаторов.

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