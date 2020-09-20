Сегодня появится шанс реализовать задуманное: гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 20 сентября, — активный и плодотворный день. У многих появятся неплохие возможности реализовать задуманное. «ФАКТЫ» регулярно предлагают вам эксклюзивные астрологические прогнозы. И сегодня — гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Перед тем как приступать к активным действиям, следует определиться с конкретной целью. Не беритесь за несколько дел сразу, толку от такой работы окажется маловато. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ТЕЛЕЦ

В любых делах сегодня рассчитывайте только на себя. Если вам что-то кажется слишком сложным и запутанным, постарайтесь посмотреть на это с иной стороны.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит останавливаться на достигнутом, смотрите вперед с оптимизмом. Старайтесь действовать быстро, доверившись своей интуиции. Ваши мечты в этот день имеют шанс стать явью.

РАК

Ограничьте сегодня активную деятельность. Постарайтесь расслабиться и насладиться происходящим вокруг вас. Неплохо было бы провести этот день на свежем воздухе, любуясь осенними красками природы.

ЛЕВ

В этот день у вас появится много интересных возможностей, но также и увеличится количество задач и обязанностей. Может напомнить о себе что-то из прошлого, но оно же и подскажет неожиданное решение волнующего вас вопроса.

ДЕВА

Старайтесь реально смотреть на вещи. Чтобы успеть сделать многое, следует конкретизировать свои планы и долго не раздумывать над действиями.

ВЕСЫ

Вы сегодня будете находиться на волне успеха, вам многое окажется по плечу. Старайтесь только не размениваться на различные мелочи.

СКОРПИОН

Гоните прочь любые сомнения, иначе ваша неуверенность может полностью разрушить планы и свести на нет достигнутый результат. Новые знакомства окажутся весьма полезными.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь умерить свой пыл и внимательнее отнестись к мелочам. Спешка и необдуманные действия могут привести к серьезным потерям. В делах амурных не скрывайте своих чувств, будьте открыты и честны.

КОЗЕРОГ

Не стоит в этот день плыть против течения. Лучше постарайтесь приспособиться к возникшим обстоятельствам, даже если это и будет противоречить некоторым вашим принципам.

ВОДОЛЕЙ

Направьте свою деятельность на улучшение качества жизни, ищите новые источники дополнительного заработка. Следите за своим питанием, не злоупотребляйте жирной и острой пищей.

РЫБЫ

Звезды советуют держать организм в тонусе и не давать волю своим эмоциям. Это хорошее время для покупок и дальних поездок. Вечер сулит приятные события в семейной жизни.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья и любовный гороскоп на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова.



2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter