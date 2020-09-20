Зеленский признал кадровые ошибки и заявил, что исправляет просчеты

Президент Владимир Зеленский признал «кадровые ошибки» в «кандидатах и депутатах», однако заявил, что исправляет просчеты. Об этом он написал в соцсети.

По его словам, ошибки вызваны намерением радикально изменить правила игры.

Также глава государства отметил, что задачей партии «Слуга народа» на местных выборах является «обнуление» старых «серых» элит на местах.

«Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы вопреки традиционным сговорам, получить еще одну возможность обнулить старые „серые элиты“ на местах. Это, конечно, очень сложно. Потому что любое радикальное изменение правил игры — это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду», — призвал президент.

По его словам, стратегия остается неизменной — не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить эффективное комфортное, современное и адекватное государство.

Напомним, после обращения Офиса президента фракция «Слуга народа» проголосовала за исключение народного депутата Александра Юрченко, попавшего в коррупционный скандал.

Вместе с тем до суда дело пока так и не дошло.

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