Резников рассказал курьез про шоколад и россиян в ТКГ

Делегация из России, где недавно отравили оппозиционера Алексея Навального, на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске отказалась от шоколада, который на консультацию привезли украинские переговорщики.

Об этом случае рассказал украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире «Украина-24», сообщает «Лига».

«Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих, а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают. А ведь шоколад куплен в Германии в магазине», — добавил он.

По словам Алексея Резникова, украинские переговорщики периодически применяют определенную тактику, которая «иногда напрягает наших визави».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как белорусский президент Александр Лукашенко отказался есть кашу, которую ему предлагал Путин. В сети предположили, что Лукашенко не хочет повторить судьбу экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне.

Изображение jacqueline macou с сайта Pixabay.

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