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Деньги

Курс доллара установил рекорд 2020 года

17:43 21 сентября 2020
Доллары

Доллар продолжает дорожать и на вторник, 22 сентября, установлен на отметке 28,20 грн за $ 1, оправдывая прогнозы экспертов в «ФАКТАХ».

Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ), официальный курс 28,20 гривен за доллар на 3 копейки выше, чем в предшествующий банковский день. Это максимум с начала 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 марта (28,1830 гривен за доллар) во время острой фазы коронакризиса.

Курс доллара на межбанке в 10:00 понедельника, 21 сентября, в продаже вырос на 1 копейку, если сравнивать с закрытием предыдущей сессии, и достиг 28,20 гривен за доллар, курс в покупке: 28,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 9 копеек до 33,45 гривен за евро.

Национальный банк установил на 21 сентября справочный курс на уровне 28,19 грн/доллар, повысив его на две копейки по сравнению с 17 сентября (28,17 грн).

Ранее известный экономист посоветовал, во что лучше вкладывать деньги в ближайшее время.

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