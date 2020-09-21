Стоит ли ожидать паники и резкого подорожания доллара и евро: прогноз на неделю

Уже несколько недель украинцы с тревогой смотрят на постоянно дорожающие в обменниках доллары и евро. За выходные негативная ситуация не изменилась. С пятницы, 18 сентября, американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская — на 18 копеек. Так, 21 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,17 грн за доллар и 33,35 грн за евро. На наличном рынке также продолжается девальвация национальной валюты. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,06 грн, купить — по 28,26 грн; евро — сдать по 33,02 грн, купить — по 33,47 грн. Эксперты по-прежнему считают, что обесценивание гривни во многом связано с нерешительными действиями Нацбанка.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост, достигнув к концу недели отметки 28,18 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Общий недельный прирост составил порядка 18 копеек. Гривня снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 20 коп., добравшись до отметки в 28,20 грн. На межбанке курс подошел вплотную к 28,20 грн за доллар.

На открытии торгов в понедельник гривня пока удерживает свои позиции и торгуется с небольшим снижением на 3 копейки. Несмотря на то, что гривня на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет. Ожидать паники и стремительного падения курса также не стоит. На рынке нету ажиотажного спроса на валюту, в связи с этим стремительного падения курса более чем на 50 коп. на этой неделе, вероятно, не будет.

В тоже время, если НБУ продолжит свою текущую политику и продолжит умерено девальвировать национальную валюту, к концу недели мы можем потереть еще 25−30 копеек. Но все же думаю, что на этой неделе нас ожидает умеренное снижение курса — до 28,50 грн за доллар. На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал падения и в паре с евро. До конца недели мы можем прийти на уровень 33,50 грн за евро", — прогнозирует Пархоменко.

О важности действий Нацбанка в сложившийся ситуации говорят и другие эксперты.

«Курс гривни в понедельник, 21 сентября, удерживается вблизи отметки 28,2 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Новостной фон для рынка сегодня нейтральный, баланс сил нестабильный, и многое будет зависеть от действий НБУ. Движение на рынке наблюдается на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в Украине.

Вероятно, в ближайшее время гривня не сможет вернуться к уровню 28 грн за доллар и продолжит движение в диапазоне 28−28,2 грн за доллар. Если экспортерам будет выплачен НДС, то свободная гривня на рынке надавит на курс, так как экспортеры уйдут с торгов без продаж валюты. В результате этого гривня может провалить отметку 28,2 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Впрочем, на валютный рынок может оказать влияние те только Нацбанк, но и правительство.

«Уже вторую неделю НБУ борется с резкой девальвацией гривни, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Ранее мы предполагали, что регулятор будет стараться опустить курс ниже 28 грн за доллар, но пока речь об этом не идет. Нацбанк с завидным упорством выходил с продажей на несколько копеек выше рыночного курса после открытия торгов. Как только регулятор уходил с рынка, спекулянты «подтягивали» котировки на низких объемах. В пятницу торги на межбанковском валютном рынке завершились на отметке 28,19 грн за доллар, а евро подрос до отметки в 33,36 грн.

На этой неделе экспортеры должны будут провести взаиморасчеты с бюджетом, при текущем курсе им интересно будет выйти с продажей валюты на межбанк. Судя по всему, на минувшей неделе на это рассчитывал НБУ для снижения котировок. Во вторник Минфин выйдет на аукцион облигаций внутреннего государственного займа, где будут предложены более интересные банкам бумаги со сроком обращения в 3 месяца. Это увеличит спрос на гривню в среду, когда пройдут взаиморасчеты.

Относительно политических заявлений об угрозах отменить безвизовый режим, можно сказать лишь то, что подобное решение будет невыгодно нашим европейским партнерам. Пока что это выглядит лишь как надуманная угроза", — уверен Гойлов.

Напомним, что, по мнению аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова, если бы политика НБУ была другой, при которой НБУ и покупал бы, и продавал бы валюту, возможно, гривня сегодня стоила бы дороже и курс мог бы составлять 27 или 26 гривен за доллар.

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