Коронавирус не заговор и не выдумка. Он убивает. И будет убивать, — Виталий Дейнега

Ситуация с коронавирусом в Украине напряженная, признали в правительстве. COVID-19 еще долго не отступит, полгода были потеряны, люди пренебрегают даже элементарными средствами защиты. Об этом пишет в соцсети известный волонтер, основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега: «Единственное, что мы можем изменить — это себя или свое поведение. Болезнь не лечится, вакцины нет, длительного иммунитета тоже. Мы либо сможем договориться, либо будем хоронить знакомых и близких. Из-за своей или чужой тупости».

«В завтрашней статистике по COVID-19 будет мама моего друга, — пишет Виталий Дейнега. — Будет в графе умерших. В статистике за субботу там появилась моя жена, в графе «новые заболевания». Жене трудно, но пока без паники. Маме друга — больше нет.

Я очень хотел отмолчаться и отлежаться после окончания своей работы в Фонде. Но эти события заставляют меня прервать эту тишину досрочно.

Болезнь — это не прикол, не заговор и не выдумка. Она тяжело переносится. Она не лечится (только симптомы и сопутствующие заболевания). Она убивает. И будет убивать дальше.

Она еще долго не отступит. В марте на одном из внутренних совещаний я сказал, что она заберет больше жизней, чем война. И вот количество тех, кого унесла болезнь, уже превышает потери Вооруженных Сил и приближается к совокупным потерям всех подразделений за все время. И мы же с вами понимаем, что это только начало? Что сейчас закроются летние террасы, и все теснее будет в маршрутках (в которых на зиму еще и закроют окна). Что дети уже 3 недели ходят в школы и сады. Что сезон отпусков уже все, и сейчас все на работе. Что в Киеве уже очереди на КТ в отдельных клиниках надо ждать по 2 недели…

Я думаю, что нас всех ждет новая волна локдаунов, наиболее вероятно, что после выборов, когда будет уже поздно. Я думаю, что эта зима будет холодной и злой, как никогда до этого, никогда, кроме зимы 2014−2015, но тогда смерть гуляла на фронте, а сейчас фронт за каждым окном, в каждой маршрутке, за каждым столом в офисе.

Сейчас каждый выход из дома — это как выход в зону поражения, за тем лишь исключением что каска на фронте защищает тебя, а маска во время эпидемии — тебя и других. А на войне (если ты не идиот) без приказа и боевой необходимости лучше не высовываться.

Проведу еще одну параллель с войной. Минские договоренности выиграли нам самое главное — время. Время на перегруппировку сил и кардинальное усиление армии. Время которое было потеряно. Военный бюджет Украина в 2013 году составлял 2,4 млрд $, а 2015 г. — около трех. Бюджет прошлого был более 4, и его хватает по существу на выплаты зарплат, косметический ремонт и поддержание тонуса в надежде, что эту войну мы можем выстоять на остатках советских снарядов и техники (но очевидно, что это не так).

Такая же история и с пандемией. Я знаю что в СНБО начали бить тревогу еще с января. В конце марта я лично приводил представителей топовых лабораторий в ОП и знакомил их с новым министром Степановым. Одна из сетей согласилась дать людей, опыт и технику, чтобы после небольших реформ государство начало само тестировать людей превентивно и со скоростью в минимум 120 000 тестов в неделю. Срок выполнения проекта составлял до 6 недель. Ссылка на пост об этом оставлю в комментариях. Это было полгода назад. Полгода которые были потеряны.

Что же будет дальше? А дальше, как это всегда бывает, к нам неожиданно придет зима. Только этой зимой мы раздуплимся не из-за недостатка снегоуборочной техники, а из-за коллапса медицинской системы в отдельных регионах и того, что новая китайская болезнь затронет кого-то из окружения каждого. Вот и все.

И если добавить «клепки» своей власти нам довольно сложно, то гражданам ее добавить еще сложнее. Даже если убрать дебилов, которые не верят в существование вируса и считают, что это глобальный разводняк. Даже если «натовкти хлібала» экспертам, которые прибегут в комменты со статистикой погибших в результате ДТП (забывая, что это некорректное сравнение и при плохих обстоятельствах ковид вполне способен сравниться с ДТП по количеству умерших). Даже если забить на тех, кто чужим быдляцтвом (здесь можно дописать слово «Велюр») оправдывают свое (здесь имена уже своих знакомых). Что делать с торчащими носами в метро? Что делать с людьми, которые имели контакт с больным и все равно прутся куда-то из дома, потому что «надо»? Что делать с продавцами и официантами со спущенными масками? А с фразой «и ладно, у нас можно и так»?

Дело в том, что мы здесь в одной лодке, друзья и враги, вата и патриоты, сторонники Владимира и Петра. Не всех нас ждут иностранные клиники, да и не всем из нас они способны помочь.

Карантин (который этой зимой снова будет введен) работает, только когда мы все вместе. Болезнь не лечится, вакцины нет, длительного иммунитета тоже. Мы либо тем или иным способом сможем договориться. Либо так же вместе будем хоронить знакомых и близких. Из-за своей или чужой тупости.

Единственное, что в этом мире мы можем изменить — это себя, или, по крайней мере, свое поведение. Поведение откровенных мудаков можно пробовать менять силовыми методами.

И никогда не использовать его в качестве оправдания.

Зима будет холодной, и ее конец увидят не все.

Украинцы хорошо научились объединяться против общего врага в холодное время года.

Думаю, что время пришло.

Можем начинать.

С себя", — написал на своей странице в Facebook Виталий Дейнега.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный волонтер и блогер Дана Яровая прогнозирует, что Украину ждет такая же по масштабам эпидемия коронавирусной болезни, которая весной 2020 года накрыла Италию.

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