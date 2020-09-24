Закон о снижении НДС минимизирует налоговые «скрутки» и вернет в бюджет до 25 млрд грн, — СМИ

Снижение ставки НДС с 20% до 14% будет стимулировать конкурентоспособность украинской агропродукции, способствует ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также детенизации значительной части экономики, в том числе на традиционные экспортные позиции — зерновые и масличные культуры. Об этом говорится в материале Газета.ua.

Как пишет СМИ, пропорциональное снижение суммы возмещения из бюджета экспортерам будет способствовать, соответственно, и уменьшению риска потерь, связанного со злоупотреблениями с НДС.

«Если говорить, как это повлияет на общую систему уплаты НДС в бюджет, то я вижу только в этом пользу: наконец „скрутки“ при выращивании и дальнейшем экспорте зерновых изменятся или вообще исчезнут. А это большие потери бюджета, которые мы имеем сегодня — до 20−25 миллиардов ежегодно из-за выращивания зерновых, которые находятся в тени, при этом НДС возмещается из бюджета, который никем не оплачен», — объяснила народный депутат Нина Южанина.

Законопроект не приведет к потерям госбюджета, поскольку товары, на которые он распространяется, не реализуются конечному потребителю — фактическому плательщику НДС. В свою очередь аграрии будут нести меньшую налоговую нагрузку и смогут увеличить суммы оборотных средств.

«Снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. Дальнейшая поддержка этого законопроекта и его реализация снизит налоговую нагрузку на производителей с/х продукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени», — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, законопроект № 3656 предлагает снизить НДС с 20% до 14% на отдельные категории сельхозпродукции: на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Законопроект получил позитивную оценку налоговой и Минфина и был поддержан крупнейшими аграрными ассоциациями и большинством парламентских фракций.

17 сентября ВР проголосовала за этот законопроект в первом чтении.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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