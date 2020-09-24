Главное, сохранять спокойствие: гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака

Суббота, 26 сентября, — день подходит для различных встреч, обмена опытом или информацией. Следует во всем проявлять спокойствие и терпимость. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака, а также эксклюзивные ежедневные астрологические прогнозы.

ОВЕН

Способов для достижения поставленной цели окажется немало, постарайтесь выбрать наиболее подходящий и менее затратный. Тщательно продумывайте свои шаги, не полагайтесь на авось. День хорош для того, чтобы сделать первый шаг к примирению с теми, с кем длительное время находитесь в ссоре.

ТЕЛЕЦ

Происходящие в этот день события заставят пересмотреть некоторые жизненные принципы и сделать соответствующие выводы по поводу своего будущего. Вполне вероятно, что на вашем пути может появиться человек, который кардинально изменит вашу судьбу.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сумеете легко достигнуть отличных результатов в различных сферах деятельности. Удачными окажутся встречи и проведение переговоров в неформальной обстановке. Это также благоприятный период для того, чтобы заняться здоровым образом жизни и начать формировать полезные привычки.

РАК

Для того чтобы добиться поставленных целей, следует сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенные дела. Не стоит также тратить драгоценное время на пустую болтовню. Поберегите свой позвоночник, не поднимайте тяжести.

ЛЕВ

День сулит неплохой шанс увеличить свое благосостояние. Не сидите сложа руки, приступайте к активным действиям. Помните: под лежачий камень вода не течет. Однако проявляйте осторожность во всем, не доверяйте малознакомым людям и тщательно проверяйте информацию.

ДЕВА

Сегодня вам захочется всего и сразу, но придется остановить свой выбор на чем-то одном. Это хорошее время для самообразования, избавления от вредных привычек. Можно также посетить массовое культурное мероприятие, предприняв при этом все меры безопасности, касающиеся здоровья.

ВЕСЫ

Близкие люди готовы поддержать вас во всем, так что можете смело приступать к реализации задуманного. Правда, будьте готовы к тому, что непредвиденные обстоятельства могут несколько изменить ваши планы.

СКОРПИОН

Этот день благоприятен для решения сложных вопросов, также удастся обзавестись полезными связями. Чтобы разобраться в возникшей неоднозначной ситуации, следует сосредоточить свое внимание на мельчайших деталях. Постарайтесь сегодня лечь спать пораньше, полноценный сон — лучшее средство для восстановления организма.

СТРЕЛЕЦ

Благодаря хорошей физической форме и прекрасному расположению духа сумеете справиться с любой даже самой сложной работой. В отношениях с близкими не давите на них своим авторитетом, предоставьте им свободу выбора. Вечер порадует приятными новостями.

КОЗЕРОГ

День подходит для встреч с теми, кто вам дорог и кого вы цените. Поступившая информация окажется очень полезной, благодаря ей сумеете решить животрепещущий вопрос. Берегите спину, а также избегайте чрезмерных физических нагрузок.

ВОДОЛЕЙ

Устройте себе полноценный выходной. А если уж не хочется сидеть без дела, найдите себе занятие по душе. Во избежание трудностей в отношениях с близкими старайтесь идти на уступки и будьте терпимее.

РЫБЫ

Ожидается достаточно размеренный день, никаких неприятностей он не предвещает. Можно заниматься бытовыми вопросами, а вот принимать важные решения, связанные с деньгами или продажей имущества сегодня нежелательно.

Хорошего вам дня!

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