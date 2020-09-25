Верховный суд решил спросить у Конституционного, можно ли судить Зеленского

В Конституционный суд Украины поступило представление Верховного суда, который запрашивает о возможности привлечения к административной ответственности президента Украины Владимира Зеленского — за нарушения при декларировании изменений имущественного состояния и за пренебрежение карантинными ограничениями.

В тексте представления, в частности, председатель Верховного суда ссылается на решение Конституционного суда от 2003 года, в соответствии с которым президента можно привлечь к уголовной ответственности по истечении срока его полномочий или после импичмента, при этом вопрос административной ответственности в решении не регламентирован.

3 июня во время поездки президента в Хмельницкий Зеленский посетил официально закрытое на период карантина кафе, где сидел за одним столиком с руководителем Офиса Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой областной администрации Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Семчишиным. Уже 4 июня стало известно о намерении полиции рассмотреть вопрос о возможном привлечении президента и сопровождавших его лиц к ответственности за нарушение карантинных норм, а 10 июня Нацполиция сообщила о составлении административных протоколов.

Однако в тот же день Зеленский снова нарушил карантин в кафе — уже в Каменец-Подольском.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг возможность добровольной отставки, о которой он заявлял во время предвыборной кампании.





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