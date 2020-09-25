«На создание бас-гитары у меня ушло больше года и 27 тысяч спичек», — Богдан Сенчуков

— Изначально мы хотели, чтобы в Книгу рекордов Гиннесса был внесен наш единственный в мире ансамбль, выступающий исключительно с музыкальными инструментами, которые я сделал из спичек, — говорит мастер прикладного искусства Богдан Сенчуков из города Жашков Черкасской области. — Но такой номинации в Книге рекордов Гиннесса не оказалось. И в нее внесли созданную мной коллекцию музыкальных инструментов из спичек, поскольку она самая большая в мире — 14 единиц: две гармони, три гитары, бандура, скрипка, барабан, несколько шейкеров… Все они действующие, звучание у них не хуже, чем у обычных. Я не намерен останавливаться на достигнутом — делаю новые инструменты, а уже созданные совершенствую. Замечу, что при содействии Национального реестра рекордов Украины мы начали переговоры с Книгой рекордов Гиннесса примерно полтора года назад. И вот на днях из Лондона мы получили диплом.

«С гармонью, которую я сделал из спичек, мой учитель музыки выиграл Гран-при на международном конкурсе в Италии»

— Как возникла идея изготавливать настоящие музыкальные инструменты из спичек?

— Эта история началась с макета баяна… Расскажу по порядку, — говорит Богдан. — В 14 лет я сделал свою первую работу из спичек — модель парусного корабля «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб открыл Америку. Затем были другие модели — автомобиля, трактора… Однажды в подарок моему учителю музыки Ивану Ивановичу Сухому я изготовил небольшой макет баяна из спичек. Учитель предложил: «Почему бы тебе не попробовать сделать из них настоящий музыкальный инструмент?» Он не побоялся дать мне классную исправную гармонь. Я ее разобрал, скопировал детали с точностью до долей миллиметра. На создание гармони ушло 18 тысяч спичек и пять месяцев кропотливого труда. Я учел замечания Ивана Ивановича и несколько раз совершенствовал эту гармонь. В результате получился весьма удачный инструмент. Учитель выиграл с ней Гран-при на международном конкурсе в Италии.

Богдан Сенчуков (слева) рассказал, что идею создания музыкальных инструментов из спичек ему подсказал его учитель игры на гитаре Иван Сухой (справа)

— Этот инструмент отличается тем, что на нем очень удобно играть, у него красивое насыщенное звучание, — говорит Иван Сухой. — С ним выступаю не только я, но и мои ученики из ансамбля гармонистов, которым руковожу уже 30 лет. Гармонь из спичек довольно прочная, хотя время от времени что-нибудь в ней приходится ремонтировать. Перевожу ее в стандартном футляре для баяна.

— После гармони я сделал из спичек гитару, затем — скрипку, — продолжает Богдан Сенчуков. — Тогда мы и создали единственный в мире ансамбль, в котором музыканты играют на инструментах из спичек.

— Как я понимаю, вы выступаете в этом ансамбле?

— Конечно, на бас-гитаре. Игре на гитаре меня научил Иван Иванович. Он возглавляет наш ансамбль. Когда стало ясно, что нашему коллективу нужна бас-гитара и я взялся ее сделать, Иван Иванович посоветовал подумать над тем, чтобы в ее дизайне были патриотические мотивы. Я решил, что она будет иметь вид тризубца. Делал бас-гитару дольше остальных инструментов — больше года. Причем на нее ушло рекордное в моей практике количество спичек — 27 тысяч! Кстати, знаете, какую нагрузку испытывает гриф гитары, когда на него натянуты струны? Порядка ста килограммов! Нагрузка на грифы скрипки и бандуры (любых струнных) тоже очень большая. Так что мне пришлось придумывать способы, чтобы сделать эти и другие части инструментов из спичек прочными.

Бас-гитара стала пятым инструментом в нашем ансамбле. Замечу, что глава Ассоциации гитаристов Украины Константин Чеченя похвально отозвался о звучании этой и двух других моих гитар.

Первой работой Богдана был парусник «Санта-Мария», на котором Колумб открыл Америку

— Спички делают из осины. Приходилось слышать, что это дерево гораздо хуже, чем другие породы, подходит для изготовления музыкальных инструментов. Вы согласны с этим?

— Нет. Точнее так: поначалу осиновые спички действительно довольно мягкие. Но мой опыт показывает, что с годами они становятся все тверже и тверже, благодаря этому звучание изготовленных из них инструментов постепенно улучшается.

— Вы консультируетесь с профессиональными мастерами по изготовлению тех или иных музыкальных инструментов?

— За советами я обращался лишь однажды — когда создавал из спичек бандуру. Мне помог известный мастер Сергей Леонидович Павлюченко из Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Он делает бандуры, как в старину, — 20-струнные (современные имеют от 55 до 65 струн. — Авт.). Остальные свои работы, в том числе скрипку, я делал самостоятельно, используя в качестве образца обычные музыкальные инструменты.

«Скрипку назвал «Белоснежка», а малую гармонь — «Светлячок»

— Сколько времени у вас занимает создание одного инструмента?

— От четырех месяцев до года. Как я говорил, бас-гитару делал дольше. Ведь детали будущих музыкальных инструментов должны как следует высохнуть, полежать определенное время под прессом. Допущенные в первые годы ошибки отучили меня от спешки. Мне хотелось побыстрее закончить скрипку. Не дал ее деталям отлежаться, крепости набрать. В результате через несколько недель корпус той скрипки утратил форму, перекосился. Теперь подобного с моими изделиями не случается.

Сейчас в ансамбль выступает с 14-ю инструментами из спичек

— Где храните коллекцию инструментов?

— В музее. Получилось так, что Иван Иванович уже давно создал в музыкальном училище музей гармоник. У него есть очень интересные старинные инструменты. Но они не лежат без дела — на них играют ребята из ансамбля гармонистов. Мэр Жашкова Игорь Цибровский распорядился выделить по соседству еще одну комнату под музей музыкальных инструментов из спичек. Там я их и храню. Обустрою в этом музее уголок достижений: помещу в нем дипломы Книги рекордов Гиннесса, Национального реестра рекордов Украины, фотографии.

— Где вы делаете свои инструменты?

— Я живу в частном доме. Рядом обустроил мастерскую. Хотелось бы иметь несколько деревообрабатывающих станков, но пока на их покупку нет денег.

— Продажа вещей из спичек — ваш основной источник дохода или приходится зарабатывать чем-то еще?

— На изделиях из спичек зарабатывать на жизнь не получается — люди не готовы платить за них столько, сколько они стоят. А за бесценок продавать не хочу. Нельзя сказать, что заказов нет вообще — они бывают (из недавних — макет казацкой чайки, ваза с цветами), но не так часто, как хотелось бы. Поэтому у меня есть другой, гораздо более прибыльный и стабильный, заработок: как частный предприниматель делаю кожаные изделия, обшиваю кожей и кожзаменителями салоны автомобилей. На «спичечное» творчество остаются вечера.

Диплом Книги рекордов Гиннесса Богдану Сенчукову вручил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин

— Вы сказали, что на гармонь ушло 18 тысяч спичек, на бас-гитару — 27 тысяч. Срезать с каждой из них серную головку — это же большой объем работы. Сколько времени он занимает?

— Много — очистка от серы «съедает» примерно половину рабочего времени. Поэтому я заказываю на фабрике в городе Березном Ривненской области «соломку» — деревянные заготовки для спичек без серных головок. Мне их присылают ящиками.

— Вы даете своим музыкальным инструментам имена?

— Да. Скрипку назвал «Белоснежкой», потому что она белая — морилкой я ее не покрывал. Маленькая гармонь тоже белая, и я дал ей имя «Светлячок». По возможности стараюсь не покрывать свои музыкальные инструменты лаком. Если это невозможно, использую его по минимуму. Дело в том, что, если лак нанесен на изделие, можно не заметить, что оно из спичек. Одной гитаре я дал имя «Душа», другой — «Мелодия». Бас-гитаре — «Герббас» (из-за того, что в форме тризубца). Бандуру назвал «Шевченко», ведь сделал ее к 200-летию со дня рождения Кобзаря.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса была внесена жительница Днепра, которая собрала самую большую в мире коллекцию божьих коровок.

Напомним, в этом году Книге рекордов Гиннесса исполнилось 75 лет. «ФАКТЫ» рассказывали о самых невероятных достижениях и поражающих воображение фактах, которые попали в этот сборник.

Фото со страницы Богдана СЕНЧУКОВА в Facebook



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