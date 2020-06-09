- 20:01 «Фармак» написал открытое письмо ФК «Дарница» относительно спора вокруг ТМ «Корвалол»
- 19:52 Украинка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением
- 19:39 Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен
- 19:16 Полицейские под присмотром: в двух областях Украины запускают эксперимент
- 19:10 Михаил Ефремов официально задержан
- 18:35 Зеленский объявил «сепаратистами» мэров, выступающих против политики президента
- 18:17 Модель Бар Рафаэли получила девять месяцев общественных работ, а ее мать села в тюрьму
- 17:54 На Донбассе боевики начали охоту на «вандалов», надругавшихся над российским флагом
- 17:48 Не только алкоголь: в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики
- 17:44 Скандальный чемпион Уимблдона женился пятый раз: невеста моложе жениха на 30 лет
- 17:32 На территории университета в Киеве на людей рухнуло дерево: фото и первые подробности ЧП
- 17:22 Создание "венгерского" района в Закарпатье: чего стоит опасаться Украине
Украинка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением (фото)
В четверг, 11 июня, Национальный реестр рекордов вручит диплом мировой Книги Рекордов Гиннесса коллекционеру из Днепра Надежде Комаровой.
Как сообщает в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, Книга Рекордов Гиннесса подтвердила, что рекорд установлен по всем международным правилам и имеет полное документальное сопровождение. В результате «Самая большая коллекция предметов в виде насекомых — божьих коровок» внесена в раздел выдающихся мировых коллекций.
Надежда Комарова — 52 украинка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса. Коллекция днепрянки насчитывает 11 680 экземпляров.
Официальная церемония вручения Надежде Комаровой диплома Книги рекордов Гиннесса пройдет в Днепре.
Ранее сообщалось, что женщина, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных в мире ногтей (длиной почти 9 метров), драматическим образом лишилась их.41
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.