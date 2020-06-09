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Общество и люди

Украинка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением (фото)

19:52 9 июня 2020
Книга Гиннесса

В четверг, 11 июня, Национальный реестр рекордов вручит диплом мировой Книги Рекордов Гиннесса коллекционеру из Днепра Надежде Комаровой.

Как сообщает в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, Книга Рекордов Гиннесса подтвердила, что рекорд установлен по всем международным правилам и имеет полное документальное сопровождение. В результате «Самая большая коллекция предметов в виде насекомых — божьих коровок» внесена в раздел выдающихся мировых коллекций.

Надежда Комарова — 52 украинка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса. Коллекция днепрянки насчитывает 11 680 экземпляров.

Официальная церемония вручения Надежде Комаровой диплома Книги рекордов Гиннесса пройдет в Днепре.

Ранее сообщалось, что женщина, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных в мире ногтей (длиной почти 9 метров), драматическим образом лишилась их.

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