Кабмин обнародовал график повышения пенсий в 2021 году: кто, когда и сколько получит

В 2021 году повышение пенсий коснется 10 млн человек, а происходить увеличение выплат будет поэтапно — с января по декабрь. Напомним, с 1 сентября в Украине повысилась минимальная зарплата.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, уже в январе произойдет повышение пенсий для лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) — с 2100 гривен до 2400 гривен, а в июле их выплаты снова вырастут — уже до 2600 гривен.

Также в июле ожидается начало выплат ежемесячной доплаты к пенсии для пенсионеров 75−80 лет — 400 гривен, параллельно продолжат выплачивать 500 гривен к пенсии для лиц, старше 80 лет.

А с 1 марта произойдет индексация пенсий на 11%.

Напомним, в начале сентября Рада одобрила закон, в соответствии с которым назначение пенсий украинцам будет осуществляться автоматически.

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