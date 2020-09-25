28.17 / 28.36 32.65 / 33.07
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Кабмин обнародовал график повышения пенсий в 2021 году: кто, когда и сколько получит

18:42 25 сентября 2020
Пенсионер

В 2021 году повышение пенсий коснется 10 млн человек, а происходить увеличение выплат будет поэтапно — с января по декабрь. Напомним, с 1 сентября в Украине повысилась минимальная зарплата.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, уже в январе произойдет повышение пенсий для лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) — с 2100 гривен до 2400 гривен, а в июле их выплаты снова вырастут — уже до 2600 гривен.

Также в июле ожидается начало выплат ежемесячной доплаты к пенсии для пенсионеров 75−80 лет — 400 гривен, параллельно продолжат выплачивать 500 гривен к пенсии для лиц, старше 80 лет.

А с 1 марта произойдет индексация пенсий на 11%.

Напомним, в начале сентября Рада одобрила закон, в соответствии с которым назначение пенсий украинцам будет осуществляться автоматически.

802

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Под Харьковом разбился самолет с курсантами

Под Харьковом разбился самолет с курсантами, есть жертвы (видео)

Олег Винник

«Я состою из боли»: Олег Винник откровенно рассказал об обратной стороне популярности

Владимир Конкин

Стала известна причина трагической смерти дочери Владимира Конкина

Вагоностроительные заводы не будут работать с 2021 года, рынок обвиняет Криклия&nbsp;— СМИ

Вагоностроительные заводы не будут работать с 2021 года, рынок обвиняет Криклия — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер