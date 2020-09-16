Кабмин определил дату индексации пенсий: что важно знать

В среду, 16 сентября, Кабмин Украины издал постановление, которое определяет вопрос индексации пенсий и доплат гражданам, относящимся к определенным возрастным категориям.

Как сообщает Минсоцполитики, ежегодная индексация пенсий теперь будет производиться 1 марта. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2021 году пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но повысят их толькот около 8 млн пенсионеров.

Постановление также предусматривает:

• с 1 июля пенсионеры старше 75 лет будут получать ежемесячные доплаты в размере до 400 грн;

• с С 1 июля повысятся минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — с 1 712 грн до 2 500 грн;

• пенсионеры старше 80 лет продолжат получать дополнительно до 500 грн;

• с 2022 года планируется увеличить компенсационные выплаты пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и 80 лет, на показатель индексации пенсий.

Ранее сообщалось, что Рада одобрила автоматическое назначение пенсий.

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