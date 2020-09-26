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Политика

Россия промолчала: РФ не оказалось в списке стран, выразивших Украине соболезнования в связи с трагедией в Чугуеве

8:04 26 сентября 2020
На месте крушения

Соболезнования народу Украины в связи с катастрофой военного самолета АН-26 в Харьковской области выразили главы МИД стран ЕС, а также Канады.

Так, первыми к Украине обратились молдовские дипломаты. После них соболезнования родным погибших и народу Украины выразили Латвия, Турция, Швеция, Болгария, Албания и Польша, а также Канада.

Также к украинцам обратился еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Только что узнал о трагической авиакатастрофе сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Зеленскому, министру Кулебе и министру Тарану», — написал он.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новости об авиакатастрофе в Украине «печальными».

«Какие печальные новости из Украины. Мы выражаем свое соболезнование семьям и друзьям, которые потеряли близких людей в результате военно-воздушной катастрофы, и желаем скорейшего выздоровления выжившим. Наши мысли с вами», — написал Трюдо в соцсети.

А вот российские власти на трагедию пока не отреагировали.

Напомним, на данный момент известно о 25 погибших в авиакатастрофе (среди них большинство — курсанты Академии Воздушных сил имени Кожедуба, выжили двое, поиски остальных продолжаются.

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